30 empresarias participan en un taller de neuroemprendimiento

El martes, Grow Up Together y Tracción Ávila, un proyecto conjunto entre la Diputación Provincial y CEOE Ávila, organizaron un taller sobre neuroemprendimiento en el que participaron una treintena de empresarias de la provincia que, mediante inscripción previa, se unieron con la intención de impulsar su negocio mediante la integración de principios de neurociencia y estrategias empresariales. Una actividad, celebrada en la Escuela de Empresarios de CEOE Ávila, que sirvió como «una oportunidad de aprender y conocer mejor a otras empresarias de la provincia», afirmaron las participantes.

La comprensión del funcionamiento del cerebro humano se denomina Neuroemprendimiento y, gracias a ese conocimiento, cualquier persona puede convertir su cerebro en su mejor herramienta. Una herramienta que puede ser muy útil en el terreno de la gestión empresarial. Como indicaron la CEO de Grow Up Together, Cristina Amor, y la asesora de Comunicación Digital y Estrategia en Redes Sociales, Iria de Castro-Acuña, «la motivación, sin estrategia, no sirve de nada». La razón y la emoción son dos caras de la misma moneda, y el equilibrio entre ambas es la clave para el éxito.

El desarrollo de la sesión consistió en el análisis de tres casos reales en los que se centraron en la mentalidad, la estrategia, la marca personal y la vialidad económica de los negocios, con el objetivo de aprender de experiencias pasadas y evitar errores comunes en los emprendimientos. Posteriormente, se realizó una dinámica curiosa de hacer networking para asegurar que todas las empresarias participantes se conociesen entre sí, tomando la forma del speed networking, una metodología en la que los intervinientes tienen encuentros breves y estructurados con otros profesionales del sector. A través de interacciones de entre tres y cinco minutos pudieron conocer a su interlocutor de manera más eficiente y enfocada que en el networking tradicional.

Durante el taller, que también incluyó un espacio de preguntas y respuestas, se trataron temas como la mentalidad empresarial y el liderazgo, una estrategia de comunicación efectiva, establecimiento de precios y valoración de servicios, los errores comunes en los negocios y la forma de prevenirlos, la importancia de delegar tareas y la gestión del conflicto en el entorno empresarial.

«Ha sido una oportunidad de conexión entre iguales, donde además, se realizó un análisis de casos reales de empresas que han fracasado con la finalidad de entender los pensamientos que llevaron a las personas detrás de esas empresas a actuar así», expresaron desde la organización del evento a través de un comunicado de prensa. En definitiva, resultó una gran oportunidad para que las mujeres emprendedoras de la provincia de Ávila pudieran aprender, conocerse y tejer una red de apoyo que se precisa tan necesaria en el mundo del emprendimiento y de la empresa.