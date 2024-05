Mirandés B.

Jon Carbajo; Hodei, Asier (Yeray Uzal, 81'), Rosales (Resano, 75'), Jorge; Arriola, Álvaro, 'Guayo (Dango, 75'), Diego Bartolomé (Sergio de la Vara, 75'); Raúl Sáenz y Aarón.

Real Ávila.

Garrosa; Pedro (Tena, 46'), Carlos Pascual, Paco Benítez, Llorián (Simón, 55'); Fer Albín (Adilson, 55'), Fer Díaz; Álex Moreno, Alberto Martín (Alpha, 46'), Toper; y Shergo.

Árbitro.

Fernández Rodríguez.

Mostró tarjetas amarillas a los locales Aarón Cámara, Diego Bartolomé y Álvaro Maiso; y a los encarnados Paco Benítez y Álex Moreno.

Goles.

1-0 (10') Arriola. 1-1 (28') Carlos Pascual.

Incidencias.

Encuentro correspondiente a la última jornada del grupo VIIIde Tercera disputado en Ence

Con el título de campeón y el ascenso a Segunda RFEF ya en el bolsillo, el Real Ávila cerró su temporada 2023-24 con empate (1-1) en su visita al Mirandés B. Los locales recibieron a los abulenses haciéndoles el pasillo de honor en su comparecencia al campo de Ence, donde luego el partido no se apartó mucho de los cánones de un duelo ya sin nada en juego tras haber conseguido ambos conjuntos sus respectivos objetivos.

Al igual que los de Miguel de la Fuente, también el filial rojillo llegaba a esta jornada de despedida y cierre con los deberes hechos después que unas semanas atrás una racha de cuatro victorias consecutivas le alejaran definitivamente de la amenaza del descenso que le había acechado durante buena parte del curso.

Ya con el partido en juego, los diez minutos iniciales no advirtieron grandes intenciones de hacerse daño por parte de ninguno de los dos equipos, pero como tantas veces el guión del fútbol ofrece una jugada cambió todo. A la primera llegada seria los locales abrieron el marcador al resolver Arriola el ataque de su equipo con una certera definición ante Garrosa, uno de los menos habituales a los que De la Fuente concedió la titularidad en este último partido.

Que no hubiera nada en juego no quería decir en absoluto que el Real Ávila tuviera que conformarse a las primeras de cambio con perder. Trató de reaccionar y logró hacerse con las riendas del juego, pero su dominio territorial no se tradujo inicialmente en ocasiones. La más peligrosa, un saque de banda colgado directamente al área pequeña que Jon Carbajo tuvo que despejar para evitar complicaciones.

Más que ser una acción aislada, fue un primer aviso abulense en su intención de sacar provecho de los balones colgados. Hasta que en el minuto 28, un córner botado por Alberto Martín al segundo palo encontró el remate de cabeza de Carlos Pascual, el más listo en ganar la posición precisa para conectar el golpeo con la testa que mandó el balón al fondo de las mallas burgalesas.

A la restablecida igualdad le siguieron unos minutos de tregua, hasta que el Real Ávila volvió a la carga en ataque con una ocasión de Álex Moreno. Su remate por bajo lo salvó de forma casi milagrosa el portero local Jon Carbajo, que en la acción posterior vio el balón introducirse en su portería pero pudo respirar tranquilo al ver que el colegiado lo anulaba por mano previa en el remate.

Con las tablas en el marcador afrontaron ambos equipos los últimos 45 minutos del curso. El marcador de Ence ya no volvió a moverse, pero no puede decirse que el Real Ávila no intentara sumar a su casillero los últimos tres puntos de la temporada.

El campeón tuvo cerca el gol del triunfo en un disparo de Fer Albín que se estrelló en el larguero a los nueve minutos de la reanudación, y en el 67' a punto estuvo Carlos Pascual de firmar su particular doblete con un potente remate que solo una meritoria parada del arquero local evitó que se convirtiera en gol. Como si estuviera escrito que los porteros tenían que ser los más destacados de sus respectivos equipos en la segunda mitad, un minuto después le tocó a Garrosa lucirse para evitar que el Mirandés B volviera a colocarse por delante en el marcador.

Ya en los últimos minutos, ambos equipos se dedicaron más a esperar el pitido final que a irse abiertamente al ataque en busca de un triunfo que ninguno de los dos necesitaba. Y así, sin mayores sobresaltos en las áreas, sonó el pitido final que bajó el telón de la temporada y la etapa del Real Ávila en Tercera RFEF. El próximo partido oficial será en Segunda RFEF.