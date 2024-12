Tatuajes solidarios para llevar juguetes a niños vulnerables

Vuelve la campaña de recogida de juguetes educativos de Cruz Roja Ávila. Una iniciativa que si bien se desarrolla durante todo el año, en estas fechas cobra mayor protagonismo y este año además cuenta con una colaboración muy original, la del estudio de tatuajes Mano Santa, que ofrecerá tatuajes solidarios el próximo 4 de enero cuya recaudación será íntegra para esta acción.

La campaña, con la que se espera llegar a 650 niños y niñas, según explicó este martes la presidenta de Cruz Roja Ávila, Mercedes Martín, está destinada a "cubrir las necesidades que nuestra infancia más vulnerable tiene, garantizando que todos reciban un juguete nuevo, educativo, no sexista y no bélico. Insistimos en la premisa de que tiene que ser un juguete nuevo, porque los niños también tienen derecho a estrenar".

En esa idea de "no discriminación" también incidió la coordinadora de Juventud de Cruz Roja, Rebeca García Ortiz, pues la idea de que sean juguetes nuevos persigue la idea de "no dividir a los niños en clases, en niños de primera y de segunda", pero también que la recogida de juguetes de segunda mano no podría garantizar que "el niño, niña o adolescente vaya a recibir un juguete que sea seguro". "Nuestras líneas de no discriminación dan de lleno con que el juguete sea educativo, cooperativo y centrado en la educación en valores, además de que esté alejado de juguetes sexistas porque muchos juegos, a día de hoy, realzan muchos estereotipos de los que nos queremos alejar", añadió.

El estudio Mano Santa, dirigido por Sergio Fuenzalida y ubicado en la calle Agustín Rodríguez Sahagún, 34 de la capital abulense, lleva varios años colaborando con Cruz Roja y para la campaña de este año tiene previsto realizar tatuajes solidarios. Será el próximo 4 de enero cuando, durante toda la mañana, tres tatuadores estarán a disposición de quienes quieran realizarse un pequeño tatuaje, cuya recaudación será destinada íntegramente a la compra de juguetes enJuguetilandia. Queremos que la recaudación de todo lo que hacemos vaya íntegramente para invertir en la juguetería, que está empezando y así dar apoyo al comercio local", comentó Sergio Fuenzalida, quien subrayó la importancia de que "los niños puedan abrir un juguete nuevo".

La campaña del juguete educativo cuenta con numerosos puntos de recogida en toda la provincia, desde pequeños bares hasta jugueterías y comercios locales, además de la sede de Cruz Roja, donde también se pueden llevar desde juguetes educativos hasta libros, juegos de mesa o material deportivo, que "también vendría muy bien para todos estos niños en situación de extrema vulnerabilidad", indicó Mercedes Martín, quien confía en "poder contar con la colaboración de toda la ciudadanía".