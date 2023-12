Las Hervencias se va de fiesta para despedir al 2023

El programa municipal de Navidad sigue dejando propuestas de ocio y diversión para todos, aunque con una mirada especial para los más pequeños de la casa, que son los que derrochan ilusión y entusiasmo en cada cita navideña. Así ocurrió con una de las actividades planteadas para el último sábado del año en la capital abulense, una auténtica fiesta para empezar a despedir el año 2023 a lo grande en la que no solo disfrutaron los niños, también los jóvenes y los mayores.

Arrancaba el día junto al parque de Las Hervencias, donde la Asociación Juvenil Barrio de Las Hervencias y la Asociación Cultural Hervencias 2.0 tenían preparado un evento muy especial, las 'precampanadas de 2024'. Aunque la verdadera cuenta atrás llegará poco antes de la medianoche de este día 31 de diciembre, grandes y pequeños sustituyeron las tradicionales uvas por gominolas y gusanitos para celebrar por anticipado la llegada del nuevo año en muy buena compañía, en la calle y con el calorcito del sol de mediodía, lo que sin duda agradecieron. Dos vecinos del barrio nos contaban que sus hijos seguramente no llegarán a las campanadas de verdad porque no suelen aguantar despiertos, de ahí que no dudaran en sumarse a una Nochevieja adelantada que resultó de lo más divertida y que congregó a decenas de vecinos dispuestos a pasárselo en grande.

Desde minutos antes se pudo disfrutar, además, de la animada música de una discomóvil y de personajes de sobra conocidos como Mickey Mousse, para hacer más amena la espera. Mientras, desde las asociaciones se iban repartiendo los vasos con gusanitos y gominolas y también las bolsas del cotillón para ir caldeando el ambiente. Al mediodía llegó el momento más esperado, las doce campanadas que finalizaron, como no podía ser de otra forma, con el descorche de sidra y el brindis por el nuevo año. La diversión no acabó ahí, no en vano la música y el baile tenían previsto alargarse hasta bien entrada la tarde.

Se trata del segundo año en que se organizan estas 'precampanadas' y desde las asociaciones de Las Hervencias se espera poder continuar más años para instaurar la tradición y que el evento siga creciendo.