Educación desmiente el grado de Actividad Física para Ávila

La consejera de Educación, Rocío Lucas, desmintió que la Universidad de Salamanca vaya a implantar en Ávila el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte tal como había anunciado el rector, Juan Manuel Corchado, en su visita a los centros universitarios abulenses la pasada semana. Cuando se daba por hecho la implantación de este nuevo título para Ávila, desde la Consejería se pone el freno y se remite a que los siguientes pasos que se pondrán en marcha en el mapa de titulaciones universitario responde al «acuerdo con los rectores de las universidades públicas y el presidente de la Junta, en el que se vio que durante estos años tenemos que trabajar en grados de Ciencias de la Salud con el compromiso de tener dos universidades el grado de Medicina; en el caso de Salamanca, Veterinaria, y Valladolid, de Farmacia» señaló la consejera, que insistió en que ese «es un acuerdo en el que el propio rector de la Universidad de Salamanca estaba presente y lo asumió también como propio».

Por tanto, dejó claro Lucas, «mientras no se aborde ese compromiso, no se dan pasos a otros grados que puedan ser interesantes, no solamente para Salamanca, sino para el resto de las universidades», insistiendo en que por parte de la Junta de Castilla y León y la Consejería de Educación se cumplirá «ese compromiso» que se adoptó en la reunión.

La consejera fue tajante al decir no a esa implantación, sobre todo cuando se había hablado de un proceso inmediato. «Es un no», señaló, «mientras no se aborden los otros grados». Y aunque «evidentemente hay autonomía universitaria» también «hay compromisos de los acuerdos que se han pactado» y los grados «tienen que pasar por las agencias de calidad, que es donde ahí impulsas o no impulsas. Por tanto, lo que quiero dejar claro es que primero hay que cumplir ese compromiso que los propios rectores de las universidades públicas asumieron en la reunión con el presidente de la Junta».

Diario de Ávila se dirigió a la Universidad de Salamanca para aclarar esa situación pero por el momento no se ha recibido respuesta.

el anuncio. Lo cierto es que el pasado viernes el rector de la Universidad de Salamanca sorprendió con esa visita a Ávila y el anunció de la implantación del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en el campus abulense. También habló entonces de nuevos másteres vinculados a la Inteligencia Artificial y a las Microcredenciales Universitarias.

Según se informó a través de un comunicado de prensa, en la reunión mantenida con las direcciones de la Facultad de Educación y Turismo, la Escuela Politécnica Superior y la Escuela de Enfermería (los tres centros que tiene la USAL en Ávila), el rector anunció además medidas de transformación del campus encaminadas a la modernización de las instalaciones, al incremento del número de alumnos y al impulso de nuevas titulaciones. En este sentido, respecto a la titulación de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, aseguró que ya se encontraba trabando una comisión académica de la Universidad de Salamanca, que de forma coordinada con la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León para la implantación e impulso al proceso de elaboración de un plan de estudios.

Para este avance, además habló de la construcción de un nuevo edificio multiservicios en el que se alberguen instalaciones deportivas, académicas y de ocio que proporcionen a los alumnos del campus de Ávila un nuevo espacio de trabajo vanguardista y flexible.

Según se recalcó desde la USAL, el nuevo grado es una titulación de alta demanda que vendría a reforzar la oferta académica en Ávila.