El PP pide más espacios para permitir a los clubes crecer

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ávila reclamó este jueves la necesidad de contar en la ciudad de Ávila con «un modelo de gestión integral de las instalaciones deportivas actuales y seguir aumentando la oferta de los espacios de uso deportivo con cada vez mejores y renovados servicios e infraestructuras».

El concejal David Gil compareció en rueda de prensa, en un momento en que la temporada llega a su fin en la mayoría de las disciplinas deportivas, para poner el acento en la «dificultad» de los diferentes clubes, asociaciones y entidades deportivas de Ávila que están encontrando a la hora de planificar la siguiente temporada. Según Gil, «se están empezando a abrir los periodos de inscripción» y, según afirmó, «la mayoría de estos clubes tienen una gran dificultad para incrementar el número de equipos y, por tanto, de jugadores», y la causa «no es otra que la imposibilidad de obtener nuevos espacios de juego».

El concejal del PP afirmó que durante esta temporada que ahora finaliza algunos equipos de fútbol han visto reducir sus horarios de entrenamientos «o incluso hemos observado como algo habitual que en un campo de fútbol estaban entrenando hasta cuatro equipos a la vez».

Ante esta situación, según Gil, los «clubes, no solo los de fútbol, se están teniendo que olvidar de crecer y se tienen que conformar con mantenerse y rezar para que no se produzcan obras en una u otra instalación que reduciría aún más las horas de entrenamiento y los espacios de juego disponibles». Y recalcó que esta situación «tan precaria lo peor es que no tiene ningún viso de mejora».

Además de las escasez de campos, también se refirió al estado «lamentable» que tienen algunas instalaciones de la ciudad, refiriéndose a las gradas y los vestuarios de la Ciudad Deportiva de la zona sur, a los problemas de condensación del pabellón de esas instalaciones, la suciedad que existe en la Cubierta Multiusos, las goteras del pabellón de San Antonio o los problemas de temperatura del agua de la nueva piscina cubierta que la han obligado a cerrarse para subsanarse.

De igual modo, se refirió al estado del estadio Adolfo Suárez y que no cumpla con los requisitos para que el Real Ávila pueda jugar en Segunda RFEF y «ponga en serio peligro» la disputa de la Copa del Rey. Sobre este punto se refirió a los problemas de iluminación del campo y la torreta de iluminación caída y aseguró que «el PP lleva meses insistiendo en las comisiones informativas en la necesidad de la subsanación de esos problemas» y aseguró que en la comisión de abril le preguntó al concejal de Deportes sobre el tema y la respuesta que recibió es que «en estos momentos sólo hay dos electricistas, por lo que no se puede montar». Y este martes reiteró su pregunta sobre el tema, y según Gil la respuesta que recibió es que «aunque está prevista su instalación no se conocen todavía las fechas».

Para Gil, estas situaciones «no es más que la constatación de que para el equipo de gobierno el deporte es un caladero de votos cada cuatro años y un estorbo y una molestia el resto del tiempo».

Gil insistió en que existen zonas en la ciudad que, «con una inversión adecuada», pueden solucionar esos problemas de espacio para contar con más instalaciones y permitir más horarios de entrenamientos para las distintas especialidades deportivas, no sólo el fútbol también deportes emergentes. A su vez, reclamó un plan de inversiones en infraestructuras deportivas «a medio y largo plazo» para la construcción de nuevas instalaciones, teniendo en cuenta todos los deportes. También señaló que estarán vigilantes para que se solucionen los problemas que existen a corto plazo. Y finalizó diciendo que «no podemos aspirar a ser una ciudad moderna, próspera, dejando de lado el deporte y pretendiendo que el único apoyo que se muestre es ponerse una camiseta cuando se consigue un ascenso».