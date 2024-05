La Hermandad de Donantes de Sangre de Ávila hace una llamada desesperada a la población joven: hacen falta bolsas de sangre y plasma en los hospitales de Castilla y León. Durante esta mañana se ha organizado una jornada de donación en el salón de plenos del Ayuntamiento, pensada para funcionarios y vecinos del casco histórico, en la que se han recogido en torno a 20 bolsas. Desde la organización esperaban más colaboración ciudadana, pero se conforman con los resultados. «Yo, como presidente, y mi junta rectora tenemos la conciencia muy tranquila, pero el corazón dolorido, porque no nos gusta que bajen las donaciones», confiesa Alejandro Reveriego, presidente de la Hermandad abulense.

Y es que los datos hablan por sí solos: en lo que va de año se han donado 54 bolsas menos que en el mismo periodo anterior. El foco está puesto en los jóvenes, los encargados de encabezar un relevo generacional que no termina de llegar. «La gente joven no termina de implicarse. Quienes han sido donantes durante toda su vida ya son mayores y van sufriendo patologías que les impiden donar. Como la gente joven no se conciencie de que esto es un problema de todos y de ellos, que tienen toda la vida por delante, habrá un momento en el que los hospitales estarán tan mal que no se podrá operar», explicó.

Y las reservas ya están empezando a agotarse. Tal y como se señala en la web del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, se necesita con urgencia sangre del grupo A-, mientras que las de los grupos A+, B+ y 0+ están casi al mínimo, igual que las de plasma. Desde la Hermandad esperan que las donaciones de hoy en el Ayuntamiento y en la Delegación Territorial de la Junta ayuden en parte a mejorar los datos.

Sin embargo, donde deben tener más presencia es en los barrios más poblados de la ciudad, véase el de la Universidad, la zona sur o Las Hervencias, además de tener una mayor influencia entre los opositores a la Policía Nacional («tenemos que intentar sacar más bolsas ahí»). No obstante, en estas zonas realizan algunas iniciativas satisfactorias, como la presencia frecuente del autobús de donaciones en la calle Jesús del Gran Poder, en el barrio de Las Vacas, que también estuvo presente un día en las fiestas de San José Obrero. «Allí sacamos cerca de 40 bolsas en una tarde», recordó.

Pero aún hay esperanza. En el improvisado centro de donación en que se ha convertido el salón de plenos del Consistorio abulense había población joven. Como Beatriz, donante habitual desde hace varios años gracias a su pareja. «Donar creo que es una cuestión de solidaridad y de ser generoso», comenta. Otra chica, también de nombre Beatriz, donante desde hace 15 años, anima a sus compañeros de generación a donar porque «es una manera de hacer piña y de poder ayudar a alguien, aunque no sea conocido, de manera altruista». Víctor, un hombre algo más mayor, pero joven igualmente, también acudió a su cita habitual con la donación sanguínea y considera que deberíamos ser más previsores en este sentido «antes de que la situación sea inevitable». Incluso Juan, el enfermero que partició en la donación, se ha animado también a donar:«Nos pensamos que duele, pero es más sencillo de lo que parece». Recuerden: donar sangre salva vidas.