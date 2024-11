Ávila tiene 2.550 alumnos de FP, 300 más que el pasado curso

El Foro InnovACCIÓN de FP 2024 que se celebra en Ávila se convierte en una cita donde se potencia que los centros de Formación Profesional sean espacios de investigación e innovación y así se transmita a las empresas. La consejera de Educación, Rocío Lucas, fue la encargada de inaugurar este evento en el que se busca, explicó, «potenciar un aspecto importante de la Formación Profesional como es la innovación y la transferencia de conocimiento y esa transferencia aplicada de la investigación a las empresas». En este sentido, señaló que «durante estos años se ha potenciado mucho la capacidad formativa de la Formación Profesional, con la implantación de numerosos ciclos formativos», de modo que ya son 47.000 los alumnos en FP, 2.550 de ellos en Ávila con 300 más que el pasado año. Es decir, en un curso se registra un crecimiento de casi un doce por ciento.

Esto quiere decir que se está en continuo crecimiento, señaló, pero no se quiere que esta formación sea «solamente un itinerario para cualificar al alumno para que tenga un puesto de trabajo, para aumentar la empleabilidad, sino también queremos potenciar ese aspecto cualitativo de la Formación Profesional que es ayudar a las empresas, a la innovación, a seguir creciendo, a mejorar la competitividad a través de los centros educativos». Para eso se organiza este foro en el que se conectan «los centros educativos, los profesionales, los equipos directivos y las empresas para que a través de los centros de formación conozcan la metodología que se establece, conozcan qué proyectos están realizando y vean oportunidades de mejora en su oportunidad de crecimiento».

En este foro se abordará, a través de ponencias, mesas redondas, talleres y entrevistas a expertos, la integración de la inteligencia artificial, el uso de tecnologías emergentes como la realidad virtual y la aumentada, la automatización y la robótica en la sociedad actual, entre otros temas. Además, en los distintos espacios del evento, podrán experimentar de primera mano la innovación tecnológica, digital y didáctica. Los asistentes también tendrán la oportunidad de conocer 14 proyectos de innovación aplicada desarrollados por diferentes centros de las nueve provincias de la comunidad. Entre ellos se encuentra el proyecto 'Pole Position' del IES Adaja, en Arévalo.

La consejera de Educación destacó que en el curso académico 2011-2012 comenzó el programa Aula-Empresa que ha servido para potenciar la innovación en los centros de Formación Profesional en Castilla y León. Es una iniciativa que, con el paso de los años, se ha convertido en una seña de identidad en la que centros y empresas se acercan para mejorar la calidad formativa, la empleabilidad y la mayor especialización, entre otros. Actualmente, se desarrollan en la comunidad 67 proyectos dentro del programa Aula-Empresa.

Respecto al desarrollo de las prácticas «de calidad» por parte de los alumnos, la consejera garantizó que todos podrán llevarlas a cabo e insistió en que «hay suficientes empresas» para ello.

«La forma en la que hemos organizado las prácticas, y cómo se hacen el primer año y el segundo, van a permitir que todos los alumnos estén matriculados y van a tener esa formación de práctica», insistió.

Explicó la consejera que por parte de Castilla y León, «la recepción por parte de las empresas ha sido total, desde las asociaciones de empresarios hasta las Cámaras de Comercio, en ayudar y participar en las prácticas que son necesarias para que titulen nuestros alumnos». Pero esto no quiere decir que no sigan «criticando una Ley de Formación Profesional que viene a poner más palos en la rueda a un itinerario informativo que estaba creciendo» y «que lo que hace es poner más trabas, que las tenemos que soportar las comunidades autónomas, en ese caso Castilla y León, con ese trabajo con las empresas para las cotizaciones y asumir esas cotizaciones» que no son solo para las prácticas sino «que el alumno que esté formándose en la Formación Profesional tiene que cotizar a la Seguridad Social. Cotización que ha supuesto un impacto de tres millones de euros a las arcas de la comunidad autónoma».

Respecto a los perfiles de FP que son demandados por las empresas, destacó todo lo que tiene que ver con lo tecnológico pero también «hay mucha demanda desde el punto de vista de la sociosanitario».