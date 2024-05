Castilla y León y Castilla-La Mancha están en negociaciones para la renovación del convenio sanitario, que afecta a la zona del Valle del Tiétar. Aunque no han trascendido muchos detalles al respecto, la Consejería de Sanidad confirma que en estos momentos se está en contacto con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) para la renovación del convenio, motivo por que ya «ha habido reuniones». Sin embargo, no se da información sobre el contenido del acuerdo porque es lo que se está tratando ahora, alegan, ni tampoco se establecen plazos.

Aunque no habló directamente de la renovación del acuerdo, recientemente el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sí que se refirió al Valle del Tiétar y la colaboración entre comunidades en temas sanitarios. En este sentido, habló de Talavera, que tendrá una segunda UVI móvil en el próximo concurso de transporte sanitario, además de que se avanzará en el concepto pediátrico dentro del propio hospital, «que es un hospital que no solo está muy bien dimensionado para la comarca, sino que está atendiendo a en torno 37.000 cartillas gratuitamente, sin cobrarlo, al sistema autonómico de Castilla yLeón», aunque racalcó que «se compensa a nivel general».

Habló además de que es «un acuerdo que firmamos habitualmente con Castilla y León», similar al que firmó recientemente con la Comunidad de Valencia. Y se hace porque «esto es lo que quieren los españoles de las comunidades autónomas, que no seamos fronteras y menos aún para la salud y para la enfermedad, que seamos colaboradores, independientemente de que cada uno tiene que defender sus colores y tiene que, en definitiva, barrer para casa, pero no echar la basura a la casa de al lado. Este concepto, que es un concepto de comunidades como las nuestras, no crean que pasa en toda España, hay quien entiende que la cosa es barrer y barrer y barrer y quedarse con la escoba. Eso nosotros obviamente no lo compartimos», indicó en declaraciones recogidas por La Tribuna de Talavera.

quejas desde el tiétar. Precisamente, la Asociación Enfermos del Corazón del Valle del Tiétar emitió un comunicado en el que asegura que espera respuesta del consejero de sanidad, Alejandro Vázquez, «sobre el dormido asunto de la actualización, ampliación y renovación del actual convenio de colaboración sanitaria con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha» que, aseguran, está «en un punto muerto» en cuanto a una reunión entre el director gerente del Sescam y su homólogo en Castilla y León.

En este sentido, critican que no han sido informados sobre si se ha producido este encuentro o si ha «habido algún intento por parte de nuestra Consejería de Sanidad por mantener dicha reunión». En general, se muestran críticos por la falta de información sobre los movimientos realizados y el punto en el que se encuentra.

Por eso, la asociación cree que se manifiesta la «falta de sensibilidad política y social del actual consejero de Sanidad y la cúpula del partido del Gobierno Autonómico» y habla de la «desatención sanitaria que atraviesa nuestra comarca del Valle del Tiétar».

Esta asociación también se refiere a otros temas, en especial a la lista de espera, que cifra en más de siete meses para una cita con un traumatólogo y un año para cirugía de esta especialidad, lo que cree que «refleja la negligente atención sanitaria que se dispensa a la ciudadanía del Valle del Tiétar». Por eso abogan porque, si el problema es su ubicación geográfica, es necesario el hospital comarcal del Valle del Tiétar.

En todo caso, lo que sí piden es una publicación de listas de espera «con total transparencia y objetividad, limpia de manipulación interesada y maquillaje y, con especial atención, las referidas al ámbito de la comarca del Valle del Tiétar».