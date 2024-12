El PSOE arremete contra la "chapuza" del bono del autobús

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Ávila cargó este jueves contra la "gran chapuza" que, a su juicio, supone la postura del equipo de gobierno con las tarifas del autobús urbano de Ávila para el próximo año, que presentan "una subida desmesurada" y que al final incluirán el bono mensual que Por Ávila quiso eliminar, el cual "también subirá pero no sabemos cuánto". El portavoz adjunto del grupo, Arturo Barral, lamentó que "gracias al señor Sánchez Cabrera y su socio de VOX parece que el transporte urbano de Ávila se va a convertir en un bien de lujo".

La crítica se centró en el anunció por parte del equipo de gobierno de que finalmente "va a estimar las alegaciones de una persona que se quejó amargamente" por la propuesta de desaparición del bono mensual por motivos económicos. "Dicen que reconocen su error y que iban a modificar las ordenanzas fiscales, que ya se han cambiado una vez, para volver a contar con ese bono, cuya tarifa va a subir pero no sabemos cuánto", señaló Barral. El portavoz adjunto del grupo explicó que este trámite puede obligar a modificar el presupuesto para el próximo año que ya está aprobado, por lo que tendría que volver a pasar por Pleno y en ese caso "no les va a dar tiempo a que entre en vigor el 1 de enero".

El grupo socialista también lamentó la "subida desmesurada" de las tarifas, del 30% en el caso del billete ordinario (pasará de 1 euro a 1,30), del 22% en el bono jubilado (costará 0,30 euros) o del 100% en el bono joven (el de 19 a 26 años costará 0,30 euros), todo ello "sin que se hayan actualizado horarios y rutas en 15 años". De esta manera, afean que "solo buscan machacar al ciudadano sin mejorar el servicio público", un autobús urbano que para el PSOE es "esencial" para muchos trabajadores y estudiantes.

La concejala Julia Jiménez, por su parte, habló de un equipo de gobierno "como pollo sin cabeza" al haberse dado cuenta de su "gran error" doce días después de la ratificación de las ordenanzas, lo que puede llevar a "un desfase del presupuesto". "No saben ni por dónde se andan, es un error muy gordo y tendrán que explicar a qué se debe esta marcha atrás con el bono mensual". Con todo, creen que con esta actuación queda claro que "al equipo de gobierno poco le importa el transporte público. No sabemos en quiénes están pensando, en los ciudadanos no", lamentó.

Antonio Sánchez, secretario de Barrios de la Ejecutiva de la Agrupación Local del PSOE de Ávila, añadió que, además de con el bono mensual, "también podrían rectificar con otras demandas de los usuarios, como la actualización de horarios y líneas o la ampliación del horario para las recargas" del bono.