El bailarín y coreógrafo abulense Javier del Real ha sido seleccionado como finalista del III Concurso Internacional de Castañuelas Teresa Laiz, único certamen que existe en el mundo dedicado sólo a ese instrumento de percusión en todas sus facetas y en el que ya el pasado año alcanzó esa posición de honor.

Ante esta segunda inclusión consecutiva entre los semifinalistas de un premio que cuenta entre sus aspirantes con músicos no solamente de España sino también de Francia, Polonia, Estados Unidos, México, Argentina, Portugal y Bélgica, Javier del Real ha manifestado primero su alegría y luego sentirse «sorprendido una vez más, porque presenté dos coreografías y al ser ya el tercer año del concurso cada vez es más conocido» y por tanto cuenta con más participantes.

Asegura Del Real que «la verdad es que no esperaba que fuese seleccionado, pero afortunadamente lo he sido una vez más», y aparte de sentirse «sorprendido» y muy contento también manifestó el sentimiento de que «la verdad es que para mí es un orgullo que yo, como abulense, vaya representando a la ciudad de Ávila en este tercer concurso internacional de castañuelas y vaya a codearme con grandes profesionales del mundo de la castañuela que van a presentar allí su trabajo y sus coreografías».

Los semifinalistas defenderán su buen hacer con las castañuelas en una gala que tendrá lugar el día 15 de febrero en el Teatro Flamenco de Madrid, una cita en la que Javier del Real apuntó también que disfrutará del «orgullo de compartir escenario con la ganadora del primer Certamen Nacional de Danza Española Ciudad de Ávila, que es Beatriz Balseiro, que para mí también ha sido una sorpresa que podamos estar juntos».

Aunque en esa situación «seamos los dos competidores, añadió, yo siempre cuando me presento a algún certamen o algún concurso no creo que los demás sean competidores, sino que somos compañeros y de todos podemos aprender. Mi idea es siempre esa, la de aprender de los demás, entender que lo que a lo mejor a mí me falta puedo adquirirlo gracias a los compañeros que sí que lo han adquirido, y que ellos también puedan coger algo de mí, de mis conocimientos».

finalista en 'Duende'. Mientras saborea esta alegría Javier del Real espera el fallo del jurado que este jueves decidirá en su reunión en Marbella los ganadores de la VII edición de los premios nacionales Duende de danza, en la que este año alcanzó la final en la categoría de Mejor Bailarín de danza/flamenco, después de que el pasado año llegase hasta las semifinales.