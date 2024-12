Juan Carlos Delgado presenta este martes su primer libro

Juan Carlos Delgado, arquitecto, músico y escritor, presenta este martes su primer libro publicado, de título Percepciones, un conjunto de «cuarenta y nueve relatos y un posible poema» que llegan al lector acompañados por ilustraciones que varios artistas abulenses han realizado inspirándose en los textos. Será en la sala subterránea del Episcopio, a partir de las 19,30 horas, donde tenga lugar el acto de presentación del libro, una cita con la literatura que ampliará mucho su foco ya que también lo será con el arte plástico (las ilustraciones que reúne el libro tomarán la forma de una exposición que podrá verse allí hasta el día 15) y con la música (de la Hocus Jazz Band).

Percepciones, explicó su autor, «contiene cincuenta relatos, con una temática muy amplia y muy variada que va desde el costumbrismo hasta los viajes espaciales, pero todos o casi todos tienen en común una actitud de posibilidades de otras percepciones de la realidad». Aunque «no la busqué a propósito», siguió informando, esa especie de hilo conductor abierto «fue saliendo como sin querer al ponerme a escribir, iba surgiendo reiterativamente esta relación entre los relatos, aunque insisto en que no todos tienen ese sentido».

En realidad, tal y como subtitula Delgado este trabajo, son «cuarenta y nueve relatos y un posible poema» los textos que llenan el libro, diferencia entre uno y otro 'género' que está en que «uno de los relatos tiene un formato de poema, es en realidad un microrrelato de 22 palabras aunque tiene la sonoridad y la rima de unos versos», y lo otros textos «oscilan entre las 22 y las 470 palabras, todos ellos caben en una página del libro».

Apostó tras su escritura por que esos relatos apareciesen acompañados sobre el papel por ilustraciones que ayudasen a ofrecer otra lectura paralela a la de las palabras, y ahí, comenta, «valoré dos posibilidades, que todas las ilustraciones fuesen realizadas por la misma mano o bien que fuesen muchos los artistas implicados». Finalmente «opté por la segunda opción y hablé con muchos amigos que son artistas gráficos, pintores o ilustradores, y les di la posibilidad de que eligieran el relato que más les inspiraba para que lo ilustraran».

Son cincuenta los textos ilustrados y veinte los ilustradores, lo que significa que varios de los artistas han hecho más de un dibujo, algunos hasta siete, y siempre «teniendo una libertad absoluta» para convertir en arte plástico su lectura del texto, lo que ha permitido que puedan verse «todo tipo de técnicas… hay dibujos a lapicero, otros son acuarelas, óleos, montajes montajes fotográficos, intervenciones de inteligencia artificial, etcétera».

Esa variedad estilística «ha generado una amplia gama de planteamientos y de acercamientos a los diferentes temas», un puñado de interpretaciones diferentes que Delgado considera que «enriquecen el libro porque al final suma visiones diferentes sobre los mismos argumentos, y en muchos casos yo veo mi relato de una forma pero el ilustrador lo entiende de forma diferente, y eso es interesante».

música y literatura. Es éste el primer libro «con argumentos literarios» que publica Juan Carlos Delgado, un trabajo que comenzó a germinar «en el canal que tengo en YouTube como músico, un canal de música improvisada en el que hago música sobre vídeos que monto con videoclips que en la mayoría de las ocasiones no son míos sino que me manda la gente»; a la música, en esta iniciativa que comenzó a realizar en la pandemia, une Delgado descripciones de su trabajo «para presentar el vídeo de una manera lógica», unos comentarios que «comenzaron a tener un montón de feedback de gente que me invitaba a seguir escribiendo, y de ahí podemos decir que nació este libro».

En el acto de presentación del libro habrá no sólo literatura y arte plástico sino también música, inevitable siendo Delgado también músico, un arte que llegará de la mano no del grupo del que él forma parte, Hovercraft, sino de la Hocus Jazz Banda, un «conjunto de músicos extraordinarios que saben amenizar con un estupendo ambiente musical».