Con la tecnología a la espalda

Dependiendo de a quién se pregunte, aquellos meses que pasamos encerrados en casa por la pandemia fueron tiempo perdido, una época de reconectar con uno mismo, un momento de poner freno al estrés del día a día o, simplemente, semanas de agobio laboral y preocupaciones relacionadas no solo con el trabajo sino también con la salud y el futuro. Sin embargo, otros aprovecharon estos meses de encierro domiciliario, y en muchos casos de ERTE laboral, para dar rienda suelta a su creatividad y los primeros pasos en proyectos o iniciativas que de un modo u otro siempre habían rondado por su cabeza. Así le ocurrió a la diseñadora de moda sotillana María Pérez Quirós, que pasó el confinamiento en Madrid con su marido, Ricardo Fernández de Mateo, ayudante de dirección que debido al estado de alarma también se vio obligado a dejar de trabajar durante algunas semanas.

Durante aquellos días de confinamiento nació RIK&ME (de Ricardo y María), una marca de mochilas inteligentes que la pareja fue diseñando en su casa y que vio la luz a finales de 2020. Curiosamente, recuerda María, las primeras mochilas les llegaron en enero de 2021, en plena borrasca Filomena, lo que no deja de ser paradójico porque aquello también fue en cierto modo un encierro, lo que refuerza esa filosofía de los creadores de esta marca de que sus mochilas pretenden tener siempre a sus dueños conectados con el exterior por muy complicada que sea la situación.

Además de su diseño urbano y vanguardista, las mochilas de RIK&ME están pensadas para hacer la vida más fácil a sus propietarios ya que, dependiendo del modelo, incorporan distintas funcionalidades inteligentes como baterías solares que permiten desde cargar el móvil o el portátil, a sistemas antirrobo con USB. Algunos modelos, además, cuentan también con una pantalla LED que se conecta por Bluetooth a un dispositivo móvil, lo que sirve para que la mochila lance mensajes o imágenes que pueden ser desde divertidos hasta tener un objetivo publicitario o informativo.

Con la tecnología a la espaldaCon su marca, Ricardo y María dan un paso más en el concepto de mochila, ese complemento que nos acompaña desde nuestra más tierna infancia tanto en los primeros años de escuela como en otros muchos momentos de nuestra vida, incluido el trabajo o el ocio. Y lo hacen, además, a través de unas mochilas inteligentes que permiten estar continuamente conectado con independencia de dónde nos encontremos.

RIK&ME, que vende a través de su página web además de en ferias tecnológicas y en cada vez más tiendas, cuenta con distintas líneas de mochilas con diferentes funcionalidades digitales, entre ellas mochilas con un panel solar que aprovecha la energía del sol para producir corriente y poder cargar dispositivos de forma totalmente segura.

También cuenta la marca de Ricardo y María con mochilas antirrobo con puerto de carga USB que proporcionan a sus propietarios no solo la tranquilidad de saber que todos tus dispositivos electrónicos estarán siempre conectados y operativos sino también la seguridad de saber que los amigos de lo ajeno no se llevarán lo que no es suyo, ya que estas mochilas cuentan con bolsillos ocultos y de difícil acceso.

Existe también un diseño que incluye una pantalla LED que, a elección de los dueños, permiten personalizar las mochilas con imágenes y animaciones favoritas que se pueden ir cambiando gracias a una APP de forma fácil y en cualquier lugar.

Las mochilas de RIK&ME no solo son funcionales y tecnológicas, sino que también tienen un diseño muy vanguardista y moderno. Algunas de hecho son divertidas y artísticas. No en vano María y Ricardo han contado con la colaboración del diseñador Javier Mariscal que no solo se ha encargado del diseño de la imagen de la marca y también del estampado de varias de sus mochilas. Un estampado dedicado a la ciudad de Madrid, que es donde vive esta pareja que sin embargo visita con frecuencia Sotillo de la Adrada, la localidad de la que es natural María.

La marca también cuenta con camisetas, muchas de las cuales también tienen ilustraciones exclusivas del 'padre' de la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Además, María y Ricardo también han diseñado otra serie de accesorios como baterías externas o tarjeteros antirrobo que evitan que al acercar un datáfono éste pueda hacer cargos no autorizados en las tarjetas de crédito.

«Queremos hacer la vida más fácil a la gente», resume María la filosofía de su marca de mochilas inteligentes que, entre otros, ellos ya han presentado con muy buena acogida en espacios como la Momad (Feria de la Moda de Madrid) o el Mogy, el festival de la Sostenibilidad de Las Rozas (Madrid).