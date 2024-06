Un sueño sobre ruedas

Con tantos sueños el mundo se me va a quedar pequeño. Esta frase está extraída del perfil de Instagram de Lore Cacho Barroso o mejor dicho del perfil de Piña, la furgoneta destartalada que esta joven de La Adrada compró en septiembre de 2022 en Zaragoza con la idea de convertirla en una casa rodante con la que hacer realidad su sueño de viajar por Europa. Una Mercedes MB100 que tiene diez años más que su dueña y que durante este tiempo ha sido objeto de una intensa puesta a punto que ha implicado tanto mecánica como adaptaciones interiores y exteriores para convertir lo que era una vieja furgoneta llena de golpes y a punto de ir a la chatarra en la casa sobre ruedas con la que Lore tiene previsto recorrer durante los próximos meses buena parte de Europa. No lo hará sola, ya que en esta aventura le acompañarán su gata Hera y Remo y Kaly, sus dos perros.

«Es algo que llevo muchos años pensando y dándole vueltas», comienza a explicar Lore de dónde nace esta aventura que ella ha denominado Proyecto Piña, que es como se llama la furgoneta que durante casi dos años ha estado camperizando. De hecho, todo el proceso para convertir esa vieja Mercedes MB100 en la casa que es ahora lo ha ido contando Lore a través de un perfil de Instagram (@proyectopinia) en el ha ido dando cuenta de todos los avances y actuaciones que ha acometido en su furgoneta desde que la compró. En este perfil se puede ver el antes y el después de Piña que no solo se ha puesto a punto a nivel mecánico y de motor sino también en lo que respecta a chapa y pintura, de un verde oliva pálido, sino también en su interior para dotarla de todo lo necesario para que Lore y sus tres compañeros peludos puedan vivir cómodamente durante este viaje por Europa que, si todo va según lo previsto, arrancará a finales de este verano.

Latiguillos, transmisiones, amortiguación, tapizado de asientos, caja de cambios nueva, muebles, ducha o instalación eléctrica son solo algunas de las actuaciones y reparaciones que Lore, con ayuda de su padre, «todo un manitas», han llevado a cabo en Piña durante los últimos casi dos años. Unos cambios que no solo han permitido que la furgoneta, que compró en estado prácticamente de chatarra, haya pasado la ITV, lo que le permitirá circular con tranquilidad y seguridad con ella por toda Europa.

Un sueño sobre ruedas«Mi objetivo final es llegar a Noruega», reconoce Lore al hablar de un viaje que comenzará en Francia donde esta joven de 27 años de La Adrada piensa pasar un tiempo trabajando como temporera para poder ahorrar el dinero que le permita viajar por todos los países que tiene que recorrer hasta llegar al norte de Europa. Una ruta en la que espera pasar por Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Polonia y también por Alemania, de donde es su familia paterna y país que, reconoce, aún no conoce.

Tras esa primera parada en Francia, que durará más o menos en función de el trabajo que encuentre y de que consiga ahorrar el dinero suficiente que le permita luego sufragar su viaje, emprenderá esta joven de La Adrada esta ruta que será más o menos larga en función de lo que dé de sí el dinero. Por eso, para Lore sería importante contar también con patrocinadores que le ayuden a cumplir este sueño que ella va a ir narrando a través de su cuenta de Instagram. «Tengo muchas ideas y poco dinero», reconoce esta joven a la que tras este viaje por Europa que emprenderá dentro de unas semanas le gustaría poder cruzar el charco con su furgoneta Piña y su familia de peludos para realizar una ruta sobre ruedas por América.

No es la primera vez que Lore conducirá por Europa ya que durante una época estuvo trabajando como conductora repartiendo animales de acogida por distintos países europeos y por Reino Unido, con lo que circular por carreteras extranjeras no es algo que le preocupe. «España es el único país que no penaliza el abandono animal», lamenta Lore al recordar aquel trabajo y porque los perros y gatos abandonados en nuestro país encontraban familias de acogida en el extranjero.