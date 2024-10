Elogio a la «libertad estética» de Santa Teresa

La escritora y estudiosa de la mística Luce López-Baralt recibió este domingo el XX Premio Nacional de las Letras Teresa de Ávila en un acto solemne celebrado en el Auditorio Municipal de San Francisco. La académica puertoriqueña ha dedicado su «vida entera al estudio de los dos místicos» abulenses, hasta el punto de que «San Juan de la Cruz y Santa Teresa significan algo medular en mi obra y en mi conciencia espiritual», manifestó en declaraciones a los medios de comunicación minutos antes de recibir el galardón, que ella considera una «segunda carta de naturaleza», una adopción de «la ciudadanía abulense que me hermana con estos místicos a los que he estudiado desde mi juventud», añadió, no sin antes agradecer la concesión del mismo al Ayuntamiento de Ávila. «Con una alegría infinita» recibió el Premio Nacional de las Letras Teresa de Ávila en su vigésima edición de manos del alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, justo después de que el oficial mayor del Ayuntamiento leyera una preciosa semblanza de los méritos de la galardonada, recién llegada de su país natal, Puerto Rico, de «las ínsulas extrañas» que Juan de la Cruz «soñó en su verso», apuntó ella. «Hoy Avila me convoca», dijo en su discurso Luce López-Baralt, «cinco siglos atrás San Juan de la Cruz también me convocó sin saberlo haciéndose eco de los descubridores de Indias» en su poesía, recordó.

A lo largo de su intervención, la académica fue recorriendo su personal descubrimiento de la obra de los dos grandes místicos abulenses, que definió como «innovadora», próxima al «delirio verbal», llegando a confesar el «estupor» que le produjo leer por primera vez a Teresa de Ávila y a Juan de la Cruz. «La santa se arriesgaba a mucho» al escribir, sostuvo Luce López-Baralt, que elogió su «libertad estética, excepcional en su siglo», afirmó.

Según ella misma relató, los «delirios místicos» de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz le llevaron a los sufíes, los místicos del islam, comprobando en seguida los elementos comunes en la obra de todos ellos, también del Cantar de los Cantares, pese a las culturas dispares y a los siglos que les separaban. Y a la investigación de todas las místicas acabó Luce López-Baralt dedicando sus estudios académicos a partir de su tesis doctoral, por los que ha sido reconocida con distintos premios internacionales.

Elogio a la «libertad estética» de Santa Teresa - Foto: Isabel GarcíaPara ella, lo más valioso de la vida y obra de La Santa abulense cuyo nombre figura ya en otro de los galardones que jalonan sus méritos académicos son las «circunstancias difíciles bajo las que tuvo que escribir, no solo por ser mujer, también por ser conversa», pero además por elegir «el misticismo» para expresarse. «Los místicos son los marginados de cada religión -los cabalistas del judaísmo, los sufíes del islam y los místicos como Teresa y Juan del catolicismo-», reveló.

«Ser mujer, ser conversa, ser mística y tratar de reformar la orden religiosa carmelita» fueron los obstáculos que Teresa de Ávila tuvo que vencer y que, para Luce López Baralt son precisamente los motivos de la «inmensa admiración» que despierta en la galardonada.

Tras la premiada tomó la palabra el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, que después de agradecer la «clase magistral» que acababa de pronunciar la estudiosa en forma de discurso de aceptación hizo alusión al «elenco de grandes escritores, dramaturgos y poetas que han recibido el Premio de las Letras Teresa de Ávila», citando entre ellos a Fernando Arrabal, Juan Mayorga, Antonio Hernández y Luis Landero, «a los que acaba de unirse Luce López Baralt», manifestó el primer edil para dar la enhorabuena a la premiada, reiterar que a través del Premio de las Letras Teresa de Ávila la académica puertoriqueña «ya es una abulense más» y reivindicar cómo «nos unen la mística, la literatura y la cultura».

El acto, retransmitido en 'streaming' y con gran cantidad de visualizaciones sobre todo desde el otro lado del Atlántico, concluyó con la actuación musical de Pilar Ochandiano y María García.