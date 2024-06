CCOO señala que el TSJ declara nulo el ERTE en Plastic Omnium

Comisiones Obreras informó este viernes de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) había dado la razón al sindicato al "condenar a Plastic Omnium y al resto de centrales sindicales de la empresa de Arévalo por vulnerar el derecho fundamental de la libertad sindical en la aplicación el año pasado de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para unos 350 trabajadores", la mayoría de la plantilla actual, de unos 500. La sentencia, de fecha del 6 de junio y que todavía no sería firme, declara "nulo el ERTE y condena a UGT, CSIF y USO a indeminizar a CCOO con 2.500 euros", de acuerdo a su representatividad en el comité de empresa.

Miguel Ángel Brezmes, secretario de Política Industrial de la Federación de Industria de CCOO de Castilla y León, apuntó que la vulneración del derecho de libertad sindical se produjo por iniciar "en fraude de ley" la negociación del citado ERTE, no en vano "somos el sindicato mayoritario en el comité (5 delegados de 13) y la mayoría del mismo decidió que solo tuviéramos uno de los cinco miembros de la comisión negociadora del ERTE". Así, y "pese a nuestras advertencias de que podía haber problemas porque íbamos a denunciar", el proceso siguió adelante y "el ERTE concluyó con acuerdo del resto de sindicatos, no de CCOO, que discrepaba del fondo y la forma", apuntó. El sindicato denunció y, pese a que el juzgado de Ávila no se le dio la razón, recurrieron y ahora el TSJ ha fallado en contra de Plastic Omnium y el resto de centrales sindicales. Eso sí, CCOO reconoce que cabe recurso de casación por unificación de doctrina, esto es, se podría presentar una sentencia anterior que avalara a los demandados, si bien Brezmes asegura que "la hemos buscado y no la hay", de ahí que entienda que será "cuestión de días que la sentencia sea fija".

El secretario de Política Industrial subrayó la "importancia" de las consecuencias económicas de la sentencia para los trabajadores afectados por el ERTE, que tendrán que recibir el cien por cien del salario que no hubieran cobrado por la aplicación del ERTE y verán "repuestas" las prestaciones por desempleo que hayan gastado. Brezmes reconoció que el ERTE "no se llegó a aplicar en toda su extensión" y afectó a "un máximo de diez días por trabajador". Con todo, apuntó que la empresa también tendrá que abonar al SEPE las prestaciones abonadas y, aunque no se atrevió a dar una cantidad, estimó el volumen económico total en "cientos de miles de euros".

"La sentencia es un toque de atención para la empresa, que genera mucho empleo pero hay cosas que no hace bien", y también "para el resto de sindicatos", que tienen que saber "que la mayoría no siempre tiene la razón si no se cumple la ley", señaló. En este sentido, explicó que está pendiente la denuncia de CCOO a la Inspección de Trabajo por "el abuso en la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal", una situación en la que algunos trabajadores llevan "14 años".