Una top model con ADN abulense

Eva Galán tiene 23 años y hasta hace poco más de uno su vida transcurría en Valladolid, entre sus clases en la universidad, donde estudia el doble Grado de Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería de Organización Industrial, y viajes a Ávila para visitar a su familia paterna. Hasta que hace poco más de un año la vida de esta joven vallisoletana con adn abulense dio un giro de 180 grados tras presentarse a un casting de la agencia de modelos vallisoletana Tamayo donde, lógicamente, la cogieron. «Mucha gente me decía por qué no te presentas», recuerda Eva una cantinela que la ha acompañado durante años. Y no es extraño ya que cualidades como modelo le sobran a esta joven de 1,79 de estatura y belleza espectacular.

«En el fondo sí que quería pero no sé por qué no lo hice antes», reflexiona Eva al hablar de un paso que dio con cierta vergüenza pero que le ha cambiado la vida. Y es que tras hacer dos desfiles con su agencia de Valladolid enseguida fichó por otra en Madrid, The Tribe Models, con la que pronto empezaron a surgirle trabajos como así ocurrió en abril de este año cuando la agencia madrileña le propuso hacer un casting para otra agencia de Milán, con la que también empezó a trabajar. Tanto es así que Eva pasó un mes en verano en la ciudad italiana trabajando como modelo y en septiembre la agencia volvió a llamarla para que desfilara en la Semana de la Moda de Milán. «Decidí quedarme un mes y medio más y justo dos días antes de volver a España me pasaron el casting para Dolce Gabbana», recuerda esta joven con raíces abulenses cómo surgió la oportunidad de desfilar para una de las firmas de moda más exclusivas e importantes del mundo.

«Mi reacción fue como ¡guau! porque nunca me habían llamado para una marca así», reconoce esta joven modelo lo que sintió al ver que iba a participar en el casting aún sabiendo que el que una marca de ese nivel te seleccione es complicado y más en el caso de una modelo como ella que apenas llevaba un año desfilando. Pese a todo, al día siguiente, tal y como le había indicado su agencia milanesa, fue al casting, se sacó unas fotos y desfiló con la ropa que llevaba. «Volví a mi apartamento e hice mi maleta porque al día siguiente tenía que volver a España», prosigue contando Eva quien, nada más llegar nuestro país, recibió una llamada desde Italia pidiéndole que regresara esa misma noche a Milán para participar al día siguiente en el fitting de Dolce Gabbana. Y eso es lo que hizo aún sabiendo que participar en la prueba de vestuario «no garantiza que vas a estar en el desfile cien por cien». Una semana después de aquello, y ya en España, a Eva le confirmaron que estaría en el desfile de Alta Costura que la marca protagonizará los días 10 y 11 de diciembre en Riad (Arabia Saudí). «Estoy muy contenta y muy ilusionada», reconoce esta joven consciente de que ese desfile es un hito importante en su carrera. De hecho, adelanta, su agencia de Madrid ya le ha confirmado que van a tratarla de «mover por más países». «París está a la espera, y espero conseguirlo», afirma Eva al hablar del que es otro de los sueños de cualquier modelo.

Una top model con adn abulensePero antes de que viaje a Riad para desfilar para la firma italiana que fundaron por Domenico Dolce y Stefano Gabbana Eva está centrada en sus estudios y aprobar las dos últimas asignaturas de su doble grado. Ese es su objetivo más inmediato antes de dedicarse al cien por cien al mundo de la moda donde visto lo que ha conseguido en tan poco tiempo parece esperarle un prometedor futuro. Y es que desde que se presentó a aquel casting de la agencia Tamayo trabajo no le ha faltado a esta joven que de momento ya ha desfilado en Valladolid, Madrid y Milán y que en apenas unos días lo hará en Arabia Saudí para una de las marcas más destacadas de la Alta Costura. Aparte de los desfiles Eva también ha trabajado para varios diseñadores y marcas, tanto en e-commerce como en campañas, y ha protagonizado ya dos editoriales en publicaciones de nuestro país.

Pese a su meteórica carrera como modelo, y consciente de que si todo va bien a partir de ahora su vida puede ser un ir de pasarela en pasarela por todo el mundo, Eva no olvida sus orígenes abulenses. «Mi padre nació allí y allí viven mis abuelos, primos y tíos», explica esta joven al hablar de la familia de su progenitor, el fallecido fisioterapeuta Miguel Ángel Galán, uno de los pioneros en la lucha contra el dolor crónico y una persona, recuerda su hija, «muy querida por todo el mundo».

«Solo tengo palabras buenas para esta ciudad de la que tengo muchos recuerdos y a donde voy desde que soy pequeña, tanto para celebrar Año Nuevo, como en verano o los fines de semana», afirma esta prometedora modelo que se siente muy orgullosa de sus raíces abulenses y que asegura que por muy alto que llegue en el mundo de la moda a Ávila «seguiré viniendo».