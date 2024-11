Casi dos meses después de iniciar su andadura como concursante en 'La bien cantá', el programa de TVE que adereza la copla con un toque contemporáneo, Jorge Marazu (Ávila, 1986) se enfrenta hoy a la final, en la que tendrá que convencer al jurado, pero sobre todo al público, de ahí que pida el voto a los abulenses que, está convencido, hace justo una semana le auparon a la final. De hecho, en la semifinal fue el concursante al que más votaron los telespectadores con sus llamadas y SMS, algo que pide que hoy se repita. Si gana el concurso, esta noche habrá sorpresa 'made in' Marazu. Sus amigos, entusiasmados con su paso por el programa, han organizado una 'fanzone' en el Lienzo Norte para verle y apoyarle esta noche.

¿Qué significa para ti estar en la final de un programa de televisión que, de algún modo, combina tradición y modernidad de un género que a ti te gusta tanto como la copla?

Ese es el argumento principal por el que yo me apunté al programa. Hace unos meses ni se me había pasado por la cabeza presentarme a algo así, pero a veces la vida te pone cosas delante y, de repente un día viendo las Olimpiadas, vi un anuncio en el que decían ¿Te atreves con la copla? Y pensé que yo llevaba ya unos años haciendo copla a mi manera, así que me animé a probar. Fui pasando pruebas hasta el casting final en el Teatro Pavón. Y, de repente, cuando estaba a vacaciones con la autocaravana por Francia me llamaron y me dijeron que les había gustado mucho y que estaba dentro del programa. Estoy muy contento, sobre todo de poder coger esas canciones y refrescarlas, siempre desde el respeto, desde el cariño que yo le tengo al género y desde mi manera abulense de cantar, porque yo canto copla con mi raíz abulense.

"Necesito el apoyo de los abulenses hoy en la final" - Foto: Pablo Estrada¿Quién dijo que un abulense no podía cantar copla?

Claro. Yo lo hablo con 'Juana', mi compañero de programa que es de Salamanca, de un pueblo cerquita de Béjar. ¿Quién iba a decir que dos castellanos iban a estar en la final de un programa de copla? Eso a mí me llena de orgullo porque quiere decir que aquí pasan cosas muy bonitas y que necesitamos más eco, necesitamos más apoyo porque aquí hay gente muy talentosa haciendo cosas, incluso metiéndonos en jardines como éste de cantar copla e intentar llevarla a otro lugar y defenderla como nosotros la entendemos, con el cariño y la pasión que la sentimos, pero con nuestra manera de interpretarla.

En la semifinal celebrada el sábado, la que te aupó a la final de 'La bien cantá' que se emite este sábado, fuiste el concursante más votado por el público. ¿Crees que entre esos votos había muchos procedentes de Ávila?

Yo estoy convencido de ello. Estos días no me da mucho tiempo a estar en redes, porque trabajo de lunes a miércoles y el jueves ya nos encerramos en plató con ensayos, pruebas de vestuario y demás, pero la semana pasada colgué un vídeo y de repente e empezó a escribir muchísima gente y me metí en Facebook y vi que todo el mundo lo estaba compartiendo. Sin duda, sin el apoyo de la ciudad y de la provincia de Ávila, también de un montón de abulenses que me han escrito desde un montón de lugares de España, no estaría en la final, no habría sido posible. Y me parece muy bonito. Así que ojalá me sigan apoyando a muerte hoy en la final del programa porque les necesito más que nunca. Y además, si ganara el programa tengo una sorpresa bonita preparada.

¿Qué te llevas de tu paso por 'La bien cantá'?

Muchas cosas. Primero el entender cómo funciona la televisión por dentro, que es muy curioso porque cuando uno lo ve desde fuera tiene otro prisma y la intensidad de trabajo está siendo muy potente. Nos hemos aprendido casi cuarenta canciones en dos meses porque cada semana tenías que ir con cinco canciones nuevas preparadas por si te tocaba retarte. Yo solo lo he hecho una vez, pero aún así me he tenido que aprender todas y, en la mayoría de los casos, canciones que yo no conocía. Así que el trabajo ha sido muy potente. Y luego la experiencia de la convivencia con los compañeros, es curioso que lleguemos a este punto siendo rivales porque el compañerismo ha sido absoluto y eso ha generado en mí un enriquecimiento brutal. Todos venimos de lugares diferentes, tenemos maneras diferentes de entender la música, de entender la vida, pero nos une la misma pasión. Y para mí ellos han sido una inspiración: ver cómo trabajaban semana tras semana, cómo se comprometían con las canciones... Ha sido muy inspirador, o sea que yo ya me llevo muchas cosas de aquí, yo ya he ganado porque he crecido como artista y como persona. A la edad que uno tiene ya, que no son 20 años, para mí eso ya es un premio.

Tú llevas la vida entera sobre los escenarios, pero la televisión es otra cosa, tiene otro lenguaje, hay que estar pendiente de las cámaras, del público, del jurado, de tantas y tantas cosas. ¿Eso lo has vivido como un reto?

Sí, está siendo un reto absoluto. El primer día, que canté 'María la Portuguesa', yo ni siquiera me enteré cuándo pasó la 'steadicam' por delante de mí. Yo estaba tan metido en mi historia que no me enteré. Y a partir de ahí, viendo vídeos, he ido entendiendo y pensé que me apetecía saber cuándo pasaban las cosas, me apetecía saber cuándo hay que mirar a la cámara, etc. porque creo que es parte del juego. A lo largo del programa, acabé interpretando 'Mi carro' de Manolo Escobar por salsa e, incluso, bailando, que es algo que yo no he hecho en mi vida y aunque por momentos me daba vergüenza, también creo que el reto es bonito. Es el retarme a mí mismo, superarme, demostrarme que soy capaz de hacer algo en lo que no me había visto nunca. Y eso me lo ha enseñado el programa. También tener que verme en la tesitura de salir una semana en la que estás enfermo, que el día de antes de cantar no tienes voz, que tienes una vía puesta con medicamentos y, sin embargo, sabes que el sábado es el programa, que tienes que salir ahí y cantar con lo que tienes. Y eso es batalla absoluta. Así que sí, todo ha sido un reto y un aprendizaje constante.

Hoy es el gran día, el de la final de 'La bien cantá', que se emite en directo a partir de las diez de la noche en La1 de Televisión Española. ¿Algo que decir a los abulenses en el gran día?

Les pido que por favor me voten muchísimo. Que me voten todo lo que puedan. Hay que estar muy pendientes de cuándo hay que votar, pero otra vez necesito el apoyo de todo el mundo porque va a haber mucha gente viendo el programa, mucha gente votando y esto lo va a decidir el público y me gustaría mucho traerme el premio para Ávila. Así que que me echen un cable por favor, que empujen, que compartan en las redes y que intentemos estar todos ahí.