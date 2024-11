"Trabajamos para solucionar los problemas heredados del PP"

"Óscar Puente y Jesús Caro no ningunean a los vecinos de Ávila, en el Gobierno y el PSOE estamos trabajando para sacar a Ávila del lío en el que nos ha metido el PP" en el tema del transporte, en este caso por carretera. Así lo señaló este viernes el senador y secretario general del PSOE de Ávila, Jesús Caro, quien aseguró que el estudio encargado para valorar la eliminación del peaje es algo habitual en los procesos de liberalización de las autopistas que ya se han materializado tras "levantar la barrera de 1.500 kilómetros de autopistas", frente a "ni un solo kilómetro" por parte del PP. Además, pese a los parones y las dudas que ha venido trasladando el PP sobre la situación de dos proyectos viarios pendientes en la provincia, los de la A-40 (Ávila-Maqueda) y la conexión de Ávila con la A-6 por autovía, el senador afirmó que a día de hoy no están descartados y siguen "con los estudios" y "los temas técnicos", animando a dejar "trabajar a los técnicos" y confiando en que "antes o después se puedan afrontar", aunque sin llegar a precisar en qué punto se encuentran.

Jesús Caro convocó a los medios de comunicación para señalar que "el PSOE está estudiando seriamente la posibilidad de eliminar el peaje que nos une con Madrid" y que "no vamos de farol, como ha hecho el PP", dijo. Precisamente al PP, y al Gobierno de José María Aznar, achacó el hecho de que "en el 2018 se impidió que la A-6 quedara libre de peajes", al adjudicar la AP-6 y la AP-51 "vulnerando la ley" y con "multa millonaria a Europa" y "firmando un decreto que obliga a licitar siete más la conexión que acaba en 2029". "Es la herencia del PP", insistió Caro, que personalizó su ataque en el diputado Héctor Palencia, al que le dijo que "no se va al Parlamento a montar cirios, medrar ante los jefes y a sacar titulares para la prensa local, va uno a trabajar y a sacar cosas para la provincia". Además, al "PP, partido del peaje", le reprochó su "manera de hacer política de querer endosarle la culpa a los demás", reiterando que "vamos a continuar trabajando para desenredar la madeja de la autopista y solucionar los grandes problemas heredados del PP".

Tras descacar que "los socialistas construyeron la A-50 y la circunvalación de Ávila y recuperaron el proyecto del desdoblamiento de la N-110", Jesús Caro se detuvo en la conexión con la A-6 por autovía, un "proyecto abandonado por el gobierno autonómico" y un "desprecio a la ciudad y la provincia", al recordar que fue una "promesa" de la Junta y que esta institución financió otras autovías en la región. A preguntas sobre su situación, después de que el Gobierno hubiera respondido al PP que no se podía acreditar la procedencia de la ejecución del tramo favorable en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por su "menor captación de tráfico", Caro aseguró que "hay un estudio que se está haciendo y que no está caducado" y que "el objetivo es conectarnos con Valladolid". "Sí que es verdad que está cayendo el tráfico, pero hay posibilidades de buscar una solución", indicó, para insistir en que "no está descartado".

En cuanto a la A-40, y después de que el PP señalara que se había rescindido el contrato del segundo modificado de la redacción del contrato del estudio informativo del tramo Ávila-Maqueda, el senador indicó que fue el Gobierno de Rajoy el que "se dejó caducar el estudio de la autovía Ávila-Maqueda, del que depende el proyecto de conexión con la A-6, y contrato que ha sido resuelto por imperativo legal", lo que "obliga a empezar de cero".

En este sentido, fuentes del partido han aclarado que estos dos proyectos (A-40 y conexión con A-6) se han vinculado al estudio sobre los peajes por las consecuencias que, para el tráfico de la zona, traería la liberalización de las autopistas.