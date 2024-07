La Universidad Católica de Ávila (UCAV) acogió este el lunes la inauguración del Curso de Español 2024, un veterano programa que este año llega a su XXV edición y que, lejos de perder fuelle con el paso del tiempo, parece que sigue en plena forma. La actividad se desarrolla durante todo el mes de julio con la participación de 22 alumnos, entre los estudiantes de varias universidades de Estados Unidos, Italia y Canadá y algunos alumnos independientes de Reino Unido y Polonia. Según apuntó Annette Beermann, coordinadora general del curso, la mayoría son alumnos universitarios que necesitan trasladar los créditos a sus centros pero también hay "seminaristas", dada la "demanda increíble" que existe en América del Norte para párrocos que sepan hablar español.

El curso no solo ofrece la oportunidad de avanzar con el idioma con las clases de lengua española en distintos niveles (inicial, intermedio y avanzado), sino que a través de las clases que se desarrollan de lunes a jueves también ofrecerá un acercamiento a materias como la literatura española (incluyendo la mística), español para los negocios, español sanitario o cultura y civilización. Además "los alumnos tendrán el privilegio de que los padres del Cites les hablen de Santa Teresa y San Juan de la Cruz", además de "las visitas de estudio" de los viernes, en las que no faltarán el recorrido histórico por Ávila o los viajes a Segovia, Salamanca o Alba de Tormes, destacó Ana Isabel Gómez Vallecillo, directora del curso. A todo esto se unirán las actividades que se proponen por la ciudad para mostrar el estilo de vida español y europeo y ayudar a que los asistentes se empapen de la cultura al tiempo que aprenden o perfeccionan su español, no en vano "tienen que pasar un examen que tendrán que aprobar para tener una calificación y que se les pueda reconocer los créditos en sus países de origen", añadió.

La UCAV cumple 25 años enseñando español para extranjeros - Foto: Isabel García

En la inauguración la vicerrectora de Ordenación Académica de la UCAV, Lourdes Miguel Sáez, tomó la palabra para destacar la satisfacción de que el curso de español haya llegad a esta XXV edición, con lo que eso supone de "renovación del compromiso" por parte de la UCAV. También apuntó que "esta Universidad y la ciudad son ideales para acoger a este tipo de alumnos, que vienen a impregnarse de cultura y la lengua española", y remarcó que se trata de una "formación muy completa", al incluir la enseñanza del idioma pero también otras actividades y una convivencia lejos de sus países de origen.