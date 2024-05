«Lo que consigue población es que los servicios se mantengan»

Beatriz Díaz Morueco es una de las alcaldesas más veteranas de la provincia de Ávila. La actual será su séptima legislatura al frente de este consistorio en el que su abuelo paterno también llevó el bastón de mando, recuerda con orgullo. Tiempo más que suficiente para conocer las demandas de sus vecinos, porque recuerda que ella gobierna para todos, la voten o no, y necesidades de un pueblo que está emplazado en un paraje natural espectacular donde predominan pinos y castaños, que tan vinculados a la actividad de la población casillana han estado desde antiguo.

¿Qué supone para usted que sus vecinos lleven 25 años dándole respaldo?

Para mi presentarme como alcaldesa de Casillas fue un reto y una ilusión porque yo lo que quería era trabajar por mi pueblo. Siendo pequeña salí a estudiar fuera pero volví y lo que quería era mejorar la vida de mi gente, de mis vecinos y la mía propia porque mis hijas han nacido aquí y se han criado aquí. Yo quería que Casillas tuviera servicios y cosas que había en los municipios de alrededor.

Estoy agradecidísima de que mis vecinos sigan confiando en mi porque eso significa que hay una parte del pueblo que cree que puedo mejorar el pueblo y de hecho creo que lo he mejorado, aunque suene un poco pretencioso. También es verdad que no soy yo sola, que siempre he contado con equipos muy fuertes y muy potentes que se han dejado la piel en el Ayuntamiento y lo han hecho sin más recompensa que el deseo de cambio y mejora de su pueblo.

¿De qué se siente más orgullosa de este cuarto de siglo en el Ayuntamiento?

De que en estos años hayamos conseguido que el Ayuntamiento sea un espacio de puertas abiertas a todos los vecinos y también de no solo haber conseguido mantener servicios sino mejorarlos. Lo que consigue que haya población es que esos servicios se mantengan. Casillas tiene una población mayor que queremos que siga en nuestro pueblo y trabajamos para que esos servicios estén.

¿Qué tipo de servicios se prestan para que esa población mayor permanezca en su entorno?

Pues por ejemplo tenemos un convenio con un taxi local para ir a Ávila teniendo en cuenta que en Casillas no hay comunicación directa con la capital abulense. Por un precio módico pueden ir al médico, a Hacienda o a renovar el DNI gracias a este servicio que este año se ha ampliado también a Arenas de San Pedro y a Salamanca. Además, Casillas tiene un centro de día, que genera cinco empleos, para quince usuarios donde se da un servicio integral a personas mayores de 9,00 a 19,00 horas, con atención de necesidades y atención terapéutica, y vamos a ampliarlo para que puedan realizar actividades en la segunda planta. Igualmente, hemos puesto en marcha un servicio de comidas y cenas a domicilio.

Contamos, además, con una dinamizadora social que ayuda a que espacialmente las mujeres de Casillas salgan de casa, realicen diferentes actividades, como talleres de manualidades o clubes de lectura, y sobre todo se socialicen.

¿El seguir al frente del Ayuntamiento no solo permite desarrollar nuevos proyectos sino completar los ya iniciados?

Efectivamente, en este último año hemos podido continuar con cosas que ya venían iniciadas de la anterior legislatura como el cambio de todo el alumbrado municipal a equipos LED gracias a una subvención del DUS 5000 que se está ejecutando en estos momentos. Tenemos también iniciado el proyecto para crear un coworking en el centro cultural porque creemos que es muy importante dar la oportunidad de que quien quiera trabajar en Casillas pueda hacerlo. Además, esta legislatura hemos aumentado las subvenciones que damos por natalidad, hasta los 1.400 euros, y ampliado la concesión de becas de libros de texto a los alumnos de Formación Profesional y Bachillerato. Además, queremos implantar la educación infantil de 0 a 3 años.

Igualmente se ha ampliado la ayuda para nuevos emprendedores y autónomos, a los que se les subvencionan las seis primeras cuotas de autónomos.

¿En lo que se refiere a obras, qué proyectos hay?

Varios. Por ejemplo, hemos hecho unas barbacoas en las Eras del Prado que están acogidas a la nueva normativa y que se podrán utilizar durante todo el año. Se ha iniciado también la obra del área de aportación de residuos y se está mejorando el paseo de la calle La Rama. Además, antes de finalizar el año nuestra idea es arreglar la plazuela del Altozano, donde además se van a sustituir las tuberías de fibrocemento que se han cambiado ya en todo el pueblo salvo ahí y en otra calle.

Para los jóvenes, acabamos de empezar conseguido un taller de formación y empleo en jardinería y forestales, y se ha iniciado ya también la construcción de un gimnasio municipal, que es un proyecto muy importante, e igualmente se está trabajando en la construcción de un helipuerto para traslados sanitarios.

¿Cuáles son las principales necesidades de Casillas?

Aunque con Madrid estamos muy bien comunicados, teniendo en cuenta que de Casillas salen más de cinco autobuses a diario y vuelven otros tantos, con Ávila no hay comunicaciones lo que hace, por ejemplo, que los jóvenes de Casillas que quieran estudiar en Ávila un módulo formativo que no haya en Arenas o La Adrada no pueda hacerlo sin dejar su casa. Además, pero esto ya dentro de una visión de comarca, hace falta algún desarrollo industrial para que la gente no tenga que salir y se pueda quedar a vivir aquí.

¿A qué se dedica la gente en Casillas?

Mayoritariamente trabaja en la construcción y luego servicios como bares o restaurantes, cada vez menos, desgraciadamente. Aquí llegó a haber cuatro hornos de pan y ahora mismo no tenemos panadería. Están cerrando los comercios por falta de relevo.

¿Con qué población cuenta en la actualidad Casillas?

Censados tiene 690 vecinos pero viviendo somos más. La gente vive aquí pero sigue empadronada en Madrid por no perder la asistencia médica a pesar de que hay un convenio entre la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Ahora mismo hay más de cien personas que viven aquí diariamente y no están empadronadas y yo hago un llamamiento a mis vecinos para que se empadronen. En esta zona del Valle del Tiétar pasa al revés que en otros pueblos de la provincia donde hay más personas empadronadas que viviendo. Aquí, es al contrario y tenemos más vecinos que empadronados.

¿Cómo compatibiliza su responsabilidad como alcaldesa con su puesto como vicepresidenta segunda en la Diputación?

Con mucho trabajo y mucho esfuerzo porque, además, mi área, la de Servicios Sociales, no es fácil. Es mucho trabajo pero estoy muy orgullosa de poderlo hacer. Hay dos días que estoy atendiendo a mis vecinos en el Ayuntamiento y aparte dedicando muchas horas todas las tardes, sin contar que las nuevas tecnologías han facilitado mucho las cosas. Además, tengo un equipo que me ayuda mucho, como también lo hace la plantilla municipal. A nivel laboral en el Ayuntamiento de Casillas cuenta con gente muy involucrada que hace muy bien su trabajo.

Considero que el que yo esté en Diputación hace que mi pueblo sea más visible si bien hay que recordar que la Diputación está para dar servicio a todos los municipios por igual y que no por estar allí mi pueblo se va a beneficiar más pero sí es cierto que la experiencia de estar con alcaldes de otras comarcas o con la administración te hace ver soluciones a problemas que hay en tu pueblo.

¿Qué presupuesto tiene el Ayuntamiento de Casillas y cuál es la deuda?

El presupuesto de Casillas de este año es muy elevado, de 1,8 millones de euros, porque contamos con varias subvenciones como la del DUS o el Taller de Empleo, si bien un año normal el presupuesto ronda el millón de euros. Aunque este ayuntamiento ha estado muy endeudado ahora estamos bastante bien. Al terminar el año la deuda del Ayuntamiento de Casillas rondará los 200.000 euros pero soy consciente de que si un ayuntamiento como este no se endeuda no puede crecer ni hacer nada porque las tasas de los vecinos se cobran para cubrir los servicios.

¿Apuesta Casillas por el turismo?

Sin duda y de hecho el Ayuntamiento cuenta desde hace dos años con un técnico en Turismo que es responsable, además, del Museo Etnográfico que se construyó hace muchos años pero se ha empezado a poner en valor después de la pandemia. Tenemos, además, visitas guiadas, rutas senderistas y muchos eventos a lo largo de todo el año. Tenemos que atraer a la gente y para ello hacemos ferias, concursos o jornadas gastronómicas, entre otras muchas.

¿Aprovechando esta entrevista, qué mensaje le daría a los vecinos?

Sobre todo se sientan orgullosos de ser casillanos, porque a veces les cuesta querer a su pueblo y valoran más lo que se hace fuera. Qué sigan viviendo en Casillas y trabajando para Casillas porque al final merece la pena y que utilicen todos los recursos que el Ayuntamiento pone a su alcance. Pongo como ejemplo el grupo de whatsapp en el que desde el Ayuntamiento se ofrece información municipal de interés y que ya cuenta con 300 inscritos.

¿Y a quiénes no conocen Casillas?

Qué nos visiten porque van a descubrir un entorno envidiable, una gente hospitalaria y que van a tener siempre actividades que realizar.