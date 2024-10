La concejala del Partido Popular Teresa García Avilés ha denunciado la «falta de actualización de las webs municipales de turismo», asegurando que «anuncian restaurantes ya cerrados o visitas guiadas que ya no se hacen», por lo que ha pedido al equipo de gobierno de Por Ávila que corrija esos errores.

García Avilés se ha referido a que «no aceptamos argumentos tan utilizados en estos tiempos como los que no hay presupuesto o que no hay dinero si no se aprueban los hachazos fiscales de Por Ávila, porque esto no es cuestión de dinero, si no que lo es de saber gobernar. Gobernar es gestionar y gestionar es priorizar, y nos estamos dando cuenta que lo que el partido de Por Ávila está priorizando en este área es preferir gastarse el presupuesto del área de turismo en actividades musicales en vez de en mantener una página web activa y actualizada, ya que es una herramienta fundamental para abrir Ávila a turistas potenciales del mundo entero».

«Podríamos estar horas hablando de la pésima gestión del turismo que hace Por Ávila, y podríamos abordar decenas de aspectos que demuestran que incluso en el turismo Ávila se hace cada vez más pequeña y más cerrada, a imagen y semejanza de Por Ávila», comentó la concejala popular quien, además, recordó que «este área del Ayuntamiento está gestionada desde hace cinco años por dos concejales que están liberados políticamente y que en estos momentos en los que está tan de moda hablar de presupuesto, pues los abulenses tendrán que valorar si merece la pena, si nos trae a cuenta el destinar dinero del presupuesto municipal a sueldos de estos dos concejales, teniendo en cuenta el nivel de la oferta turística que ofrece el Ayuntamiento».