«Las rupturas conyugales son la primera epidemia en occidente»

El psiquiatra Enrique Rojas presentó ante una sala llena en los Sofraga el libro 'Comprende tus emociones, que él mismo define como «un GPS que te ayuda a caminar por la vida descubriendo los principales mundos afectivos» o «como la botella que se encuentra el náufrago en alta mar con el mensaje positivo de Tierra la vista, que significa tener un terreno sólido».

Estas son algunas de las reflexiones que el psiquiatra ofreció en el acto presentado por Rafael Ansón, fundador y presidente de la Fundación de Estudios Sociológicos y presidente de la Real Academia de Gastronomía de España. Su intervención se convirtió en una forma de acercarse a las emociones a través de un libro que «explora las emociones más importantes, que son la alegría y la tristeza, el amor y el desamor, la paz y la ansiedad, la felicidad y la infelicidad, la empatía y la persona tóxica».

Aseguró que «en este momento, la primera epidemia en occidente en el adulto son las rupturas conyugales. Significa que la vida va muy deprisa, la gente no conoce lo que es la idiosincrasia del amor y una prueba es un curso que voy a dar con mis hijas con 1.500 personas que han sacado una entrada, que han pagado una entrada y se acabaron las entradas a las dos horas desde que el teatro las puso a la venta. Significa el enorme interés que despierta hoy todo lo que es psicología». Y es que, con más de 40 años de experiencia como psiquiatra, asegura que «el campo de las emociones es el día a día, la depresión, la ansiedad, el estrés…» hasta el punto de que el cambio más ostensible que se ha producido es que «el psiquiatra y el psicólogo se han convertido en los médicos de cabecera» cuando hace 20 ó 30 años «en occidente el psiquiatra era el médico de las enfermedades mentales y nosotros hemos conseguido llevar la psiquiatría a la calle». Y ese es el cambio porque era un tema del que no se hablaba hace años, no «se hablaba de la inteligencia emocional».

Y cree que un ejemplo de este cambio es él mismo que ha «vendido tres millones y medio de libros, lo cual es mucho para una persona como yo, que no soy un escritor, soy un médico que escribe».

«Comprender las emociones es autodominio», señaló, y para hacerlo lo primero «es conocerse uno a sí mismo. Es uno de los principios que están en el pensamiento clásico. Conocerte a ti mismo, es decir, conocer las limitaciones y las aptitudes». En este contexto, «en este momento hay dos emociones que están más de moda, la felicidad y la empatía» y «la felicidad es un árbol frondoso que se le puede definir de muchas maneras. La felicidad consiste en ser una persona equilibrada y tener un proyecto de vida. Un proyecto de vida es un programa que tiene que tener cuatro grandes temas en su interior. Son amor, trabajo, cultura y amistad», aseguró.