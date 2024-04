Tic, tac,tic, tac, tic, tac... La cuenta atrás para ser campeones ha comenzado y parece imparable. Como quien prende una mecha, la prendió el Real Ávila con su victoria en el 'Derbi del Río Chico' ante el Colegios Diocesanos y la avivó el Atlético Tordesillas ganando (2-1) al Salamanca UDS en el descuento y colocando a los salmantinos a cinco puntos de distancia.Dicho de otro modo, quedan cuatro partidos y a los encarnado les vale con ganar tres para ser campeones. Un margen de error que es oro puro. Ahora sí, el ascenso se siente más cerca que nunca. Saben y sienten en el Adolfo Suárez que todo lo ocurrido este fin de semana ha reafirmado la posibilidad de un ascenso que desde hace tiempo tenían en sus manos pero para el que aún había que picar mucha piedra. Sin embargo todo lo vivido en las últimas jornadas ha sido una lección de aprendizaje para todos. Se dio por hecho algo que ni mucho menos lo estaba y el duelo ante el Atlético Astorga situó al equipo ante el abismo de sobrevivir o fracasar. Sin margen de error, el equipo sacó la cabeza a flote para salir relanzado hacia un objetivo en el que, de por medio, aparecía el derbi ante el Diocesanos. Superado el bache ante el Astorga, la realidad es que ya no hay rival más peligroso para el Real Ávila que el propio Real Ávila.

En el peor momento el equipo decidió mirarse a sí mismo, pensar en sus cuentas sin pensar en las de los demás. En el Real Ávila optaron por apostar a sí mismos antes de apostar a lo que hicieran los demás. Ganar para no mirar a lo que hicieran otros. Todo lo contrario a lo que planteó un Salamanca UDS que dada por descontando que lo ganarían todo mientras los demás no ganarían 'nada'. Les salían las cuentas para ser campeones.Lo cierto es que bajo esas cuentas y augurios puede ser campeón cualquiera. Pero los que no iban a fallar nunca fallaron en Las Salinas y aunque el final de temporada les será 'generoso' en rivales, como a los encarnados, este sábado reciben un Atlético Astorga obligado a ganar si quiere mantener su plaza en los playoffs. Veremos si el suflé del Helmántico se ha venido abajo del todo.

Así, a cuatro jornadas para el final la primera fecha a tener en cuenta será el domingo 5 de mayo, cuando el Real Ávila podría proclamarse campeón ante La Virgen del Camino en el Adolfo Suárez. Si el Real Ávila gana sus partidos –Ponferradina B, UDSanta Marta y La Virgen del Camino– será equipo de Segunda RFEF ante su público y afición con independencia de lo que hagan Salamanca UDS y Atlético Tordesillas.

En este final de temporada hay que empezar a manejar todo tipo de escenarios y el miércoles 1 de mayo ante el UD Santa Marta en el Alfonso San Casto es otro de ellos. Para que el Real Ávila fuera campeón en esta fecha, los encarnados deben ganar a la Ponferradina B y la propia UDSanta Marta y que en estas dos próximas jornadas el Salamanca UDS no gane al Atlético Astorga o Colegios Diocesanos, y el Atlético Tordesillas pierda o empate con el Almazán o la Leonesa B. La cuenta atrás ha comenzado.