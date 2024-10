De nuevo Carla Jiménez Sanandrés.No hay quien baje del podio a la abulense, que volvió a ganar en la Milla Urbana - Ciudad de Ávila como viene haciéndolo en los últimos años. La ha ganado en todas las categorías y con la victoria de este fin de semana suma su cuarto título absoluto consecutivo.La atleta del Facsa Playas de Castellón, en plena pretemporada pero con la medalla de bronce del reciente Campeonato de España de Milla, dominó sobre el circuito de la plaza de Santa Ana, allí en el que de nuevo Álvaro Monfort (Ecosport) se hizo con una victoria entre campeones, ante el segoviano Alejandro Domingo y el abulense RyanBarcala. Todos han subido a lo más alto de un Campeonato de España en diferentes categorías y modalidades. Pero el que volvió a subir a lo alto de la Milla Urbana fue Álvaro Monfort, ausente en 2023 y ganador en 2021 y 2022. Otra más que suma.

Tras las intensas lluvias del sábado y los nubarrones del domingo, todos miraban al cielo entre carrera y carrera pero aguantó la lluvia. «Hemos tenido suerte».Ni lluvia, ni aire y buena temperatura en una mañana en la que se cumplieron las cifras de esos 200 atletas, entre grandes y pequeños, participando en la VIIIMilla Urbana Ciudad de Ávila -Campeonato Autonómico de Milla Absoluto y Máster. «Es agradable ver que en las categorías inferiores hemos visto 30 niños y 20 niñas en la Sub'8. Se ve que hay una base con futuro» comentaba Teodoro Hurtado, presidente del Club Puente Romanillos, que echaba en falta una mayor participación entre los mayores, si bien «la calidad es excelente». Y como se vería sobre el circuito de la plaza de Santa Ana, no le faltaba razón. No se perdió la cita, como no lo viene haciendo en los últimos años, Gerardo García, presidente de la Federación de Castilla y León de Atletismo. «Sabemos que es muy difícil pero queremos que se continúe haciendo esta Milla» valoraba Gerardo ante el trabajo realizado por la Delegación Provincial y el ClubPuente Romanillos. Este año el esfuerzo también venía de manos de la Federación con la novedad de «unos premios económicos para los ganadores.Vamos a ver si damos ese impulso que le falta».

Como se esperaba fue la prueba Absoluta Femenina un mano a mano entre la abulense Carla Jiménez Sanandrés (Facsa Playas de Castellón) y la segoviana Sandra SanMiguel Prieto (Universidad de LeónSprint Atletismo). Se mantuvo el pulso –por detrás Jennifer Pérez fue consolidando su tercera posición paso a paso– hasta que sonó la campana de la última vuelta, cuando Carla asestó el golpe definitivo para tomar distancias y confirmar su cuarto triunfo absoluto consecutivo. La segunda posición era para Sandra SanMiguel y tercera era Jennifer Pérez (Puente Romanillos).

Carla Jiménez no se baja y Álvaro Monfort vuelve a subirse - Foto: Isabel GarcíaCasi una treintena de atletas se citaron en la Absoluta Masculina. Aparecía Álvaro Monfort (Ecosport) y Ryan Barcala (Puente Romanillos) como las opciones abulenses en una carrera con acompañantes 'incómodos' como Alejandro Domingo (Sporting Segovia) o Alejandro Hernández Domínguez (Atlético Salamanca). Grupo amplio y carrera en grupo. No se movían los favoritos, que fueron quemando metros en grupo sin desvelar sus fuerzas ni sus cartas. Se esperó hasta el toque de campana, cuando Álvaro Monfort decidió romper la baraja.Le aguantó Alejandro Domingo. Dos campeones cara a cara. El abulense, campeón de España Sub'20 de 800 metros lisos. El segoviano, campeón de España Sub'18 en 2.000 Obstáculos. Apretó Álvaro en la bajada y en la última pendiente consolidó su victoria .La segunda posición era para Alejandro Domingo y la tercera para Ryan Barcala, otro campeón de España.

Como en otras ocasiones los másters se desdoblaron en dos carreras. Los primeros, los M50 en adelante, donde Teófilo Sáez (Ecosport) fue el claro vencedor con 5'47''7 por delante de Miguel Ángel Álvarez Martín (CDÁvila Runners) con 5'49''9 y Miguel Ángel Rodríguez (Vino de Toro Caja Rural) con 5'53''5. Tomaron la salida los M35-M40-M45 con fuerza y desde el primer momento se colocaron en cabeza Diego Morejón (Vino de toro Caja Rural) y RaúlBlanco (Ecosport), que imprimieron un fuerte ritmo.Se quedó el primero con la victoria con un tiempo de 4'58''3. Raúl Blanco era segundo con 5'00''1. Ángel José García (CDCiudad Peñaranda) era tercero con 5'11''3.

En el Campeonato Autonómico de Milla Máster Masculina los títulos fueron para el salmantino Carlos Muñoz Campo (CDAlcer) en M35, el segoviano Diego Morejón Herrero (Vino de Toro Caja Rural) en M40, el abulense RaúlBlanco Jiménez (CDEcosport)en M45, el abulense Miguel Ángel Álvarez Martín (CDÁvila Runners) en M50, el abulense Teófilo Sáez Gutiérrez (CDEcosport) en M55, el segoviano Miguel Ángel Rodríguez (Vino de Toro Caja Rural) en M60. En el Campeonato Autonómico de Milla Máster Femenino los títulos regionales fueron para María Pilar García Díaz (CACiudad Peñaranda) en W40 y María Elena Calvete (Vino de Toro Caja Rural) en W45.

Carla Jiménez no se baja y Álvaro Monfort vuelve a subirse - Foto: Isabel GarcíaCon la Absoluta y Máster se cerraba una edición que había comenzado con las pruebas de las categorías inferiores. En Sub'8 Femenina victoria de Alba Romero García (CACiudad de Peñaranda) seguida de Carmina Gutiérrez (Club Puente Romanillos) y Alba FabiánGarcía. En la Sub'8 Masculina el triunfo era para Manuel de Castro Legido (Club Puente Romanillos). Álvaro del Nogal Sáez (Club Puente Romanillos) y Álvaro Galindos García (Puente Romanillos) completaron el podio.

En la categoría Sub'10 Femenina la victoria era para Rocío Martínez Muñoz (Puente Romanillos) por delante de Carla Saornil (Puente Romanillos) y Sofía Combrado (Jacqueline Martín RT). En la Sub'10 Masculina el triunfo era para Lucas LegueyGarcía (Puente Romanillos). La segunda posición era para Leo Ayuso Álvarez (Jacqueline Martín RT) y tercero Pedro Bermejo del Castillo (Jacqueline Martín RT).

En la categoría Sub'12 Femenina victoria de Adriana Piquero Martín (CASCiudad de Segovia) seguida de Sofía Ayuso Álvarez (Jacqueline Martín RT) y Noa Miguel Paino (CDPeñaranda). En la Sub'12 Masculina victoria de SergioRodríguez Martín (Ecosport).Segunda posición de Gonzalo Serrano Encinar (Puente Romanillos) y tercero IvánSánchez Bravo (CACiudad Peñaranda).

Carla Jiménez no se baja y Álvaro Monfort vuelve a subirse - Foto: Isabel GarcíaEn la Sub'14 Femenina el triunfo era para Vera SanSegundo Jiménez (Jacqueline Martín RT), segunda en 2023, seguida de Marina Casillas (Puente Romanillos) e Irene Bermejo delcastillo (Jacqueline Martín RT). En la Sub'14 Masculina la victoria correspondía a Luca Reñón Maroto (Venta Magullo Segovia) seguido de Manuel Maher (Ecosport) y Jorge Frontera (Ecosport).