290 personas esperan valoración en dependencia, denuncia el PP

Más personas en lista de espera para ayuda a domicilio y una lista «encubierta» con las personas que están a la espera de valoración en dependencia. Estos fueron dos de los temas que denunció el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Ávila a través de su portavoz en la Comisión de Servicios Sociales, María José Martín Samboal.

La concejala del PP habló de una lista de espera que «no ha hecho más que incrementarse» y, según los datos de la última comisión informativa, «hay 51 personas que están en esa lista de espera, que son unas 868 horas que se están dejando de prestar». Además es un listado en el que hay gente que tiene ayuda a domicilio, pero también servicio de comedor por lo que hay «personas que están dejando de recibir una comida diaria equilibrada en sus casas» cuando se puede tratar de gente en situación «de soledad no deseada».

Ante esta situación, critica que el alcalde se dedique a «regalar ramos de flores a las personas que cumplen 100 años, que nos parece muy bien, pero eso no es atender a la gente mayor que lo necesita».

«Vemos que los servicios sociales están ahora mismo en una situación bastante precaria», asegura, con «bastante atasco. Ahora mismo hay 290 personas que están esperando la valoración de dependencia. Eso significa que realmente están realizando una lista de espera encubierta. No los van a valorar y con ello no incrementan la lista principal y parece que hay realmente menos personas de las que necesitan ese servicio».

Es una situación que consideran «muy grave» por lo que han pedido «al equipo de gobierno explicaciones», pero reciben «evasivas». «Falta transparencia, no sabemos por qué no son capaces de atender a estas personas. Desde el Partido Popular les recordamos que siempre nos hemos hecho cargo de los servicios sociales. No se ha recortado ningún servicio social en la ciudad ni en los momentos de mayor crisis», señaló, por lo que anima al equipo de Gobierno a pedir a la Junta de Castilla y León que les ingresen toda la anualidad. «De esa manera podría hacer frente no solo a esa lista de espera, sino a todos los que están esperando la valoración de dependencia», dijo.

Por otra parte, se refirió a que, revisando esa lista de espera, han visto que además en el año 2023, «Por Ávila ni siquiera ha ingresado el 10 por ciento de lo que debía ingresar del servicio de ayuda a domicilio» e incluso han tenido que devolver parte del acuerdo marco porque no ha desarrollado alguno de los programas para los que se le ingresó. Se trata de los programas de igualdad y violencia de género y el de prevención del uso del alcohol y otros trastornos adictivos. «Estamos en un momento en que vemos que el alcalde quiere sacar adelante unos presupuestos en los que se va a recortar al tejido asociativo casi un 70 por ciento de la subvención. Hemos tenido que devolver 200.000 euros a la Junta de Castilla y León por no sacar adelante unos programas que ahora mismo vendrían muy bien para estas asociaciones».

Por todo ello, consideran que hay «falta de trabajo por parte del equipo de Gobierno, falta de transparencia, despilfarro y falta de gestión. Por ello creemos que esta es una más de las razones que tenemos para a apoyar la moción de censura».

Sobre esta moción, consideran que están «esperando poder sacar a Ávila de la incapacidad, del atasco y de la falta de proyecto que tiene». Para ello, siguen las conversaciones para intentar sacar adelante la moción de censura, aunque no dio más detalles de cómo se están desarrollando, más allá de que todavía «tienen tiempo» y de que el «portavoz está en ello». «Todo se lleva con bastante discreción y con paciencia», comentó.