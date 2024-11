XAV plantea reducir plazos para aprobar los presupuestos

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ávila trasladó este jueves, en la Junta de Gobierno, al resto de grupos municipales la propuesta de reducir los plazos para la aprobación de los presupuestos para 2025. Así lo confirmó su portavoz, José Ramón Budiño, quien explicó que «ahora, una vez aprobado el nuevo marco fiscal por medio de las ordenanzas, hay que rehacer la primera propuesta de presupuestos y estamos ahora mismo inmersos en ese trabajo y en los próximos días se hará esa propuesta formal de presupuestos para que a partir de ahí corra el plazo para que los grupos municipales los puedan estudiar y presentar sus enmiendas para que luego el equipo de gobierno responda a las mismas para intentar llegar a acuerdos».

«Serían 15 días para la valoración de esos presupuestos por los grupos municipales y otros 15 para dar respuesta, y entonces se ha elevado a la Junta de Gobierno que se valore poder reducir esos 15 días a otros plazos que se tengan por convenientes», indicó Budiño, quien añadió que «ahora está encima de la mesa de los grupos esta comunicación para que la analicen, en aras de poder tener cuanto antes el presupuesto municipal efectivo».

También señaló el portavoz del gobierno municipal que la manera de negociar futuras cuentas municipales será «como hemos hecho siempre. Aquí no valen excusas, nos reuniremos con todos, de manera individual, cuando ellos quieran y puedan, y a partir de ahí intentar llegar a acuerdos. Ojalá que a ese acuerdo puntual con Vox en materia de ordenanzas se puedan sumar el Partido Popular y el PSOE, porque creo que sería bueno, aunque por la experiencia de este último ejercicio económico, lamentamos que no lo van a hacer o al menos no con el ánimo que tendríamos otras formaciones de poder llegar a acuerdos».

Respecto a la eliminación de las ayudas a sindicatos y tejido empresarial, Budiño subrayó que «de haber tenido que desarrollar esa política de recortes a la cual nos abocaban PP y PSOE, la ayuda sería de cero euros». «Que no se rasguen las vestiduras porque esa propuesta que ellos tenían de presupuestos, además de recortes a 0 euros al tejido sindical y empresarial, también habría sido para el tejido asociativo, que por lo menos con ese acuerdo puntual con Vox vamos a conseguir revertir».

Y del «hachazo» a la Escuela Municipal de Música denunciado por el PP, no quiso responder a «declaraciones populistas y que intentan tergiversar la realidad y generar un debate estéril». Así, pidió a los concejales populares «altura de miras» y afirmó que entiende que «están dolidos por el acuerdo con Vox porque su estrategia política era bloquear el Ayuntamiento y la ciudad».