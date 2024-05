Crespos volverá a caminar por los niños con cáncer

Cuando el AMPA del colegio de Crespos comenzó a apoyar a Pyfano, la Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Castilla y León, lo hizo por simple empatía y consciente de las necesidades que tienen las familias con hijos a los que se les da un diagnóstico de cáncer. La enfermedad aún no le había tocado directamente a su presidenta, María José García Ábalos, pero no por eso dudó en organizar, dentro del AMPA del Colegio de Crespos, una actividad solidaria con la que recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes con cáncer y la de sus familias. Así fue como desde la dirección de este colegio, que pertenece al CRA Santa Teresa, se empezaron a organizar unos desayunos saludables y también solidarios con los que buscaban inculcar en los niños buenos hábitos de alimentación además de darles a conocer la realidad del cáncer infantil. Nunca imaginó esta madre de tres hijos que pasado un tiempo ella y su familia recurrirían a Pyfano. Y es que en marzo de 2022 su hijo Nicolás, que hoy tiene once años, fue diagnosticado de un tumor cerebral que por desgracia le hizo ponerse en la piel de todas esas familias a las que antes de este diagnóstico ella y el resto de los padres de Crespos ya habían tratado de ayudar a través de esta asociación.

Ella, que ya conocía los servicios que prestaba Pyfano a los niños y adolescentes con cáncer y también a sus familias, se convirtió en usuaria de esta asociación que no solo presta ayuda médica y psicológica a familiares y niños, sino que también ayuda con otros trámites y situaciones a las que los padres con hijos enfermos de cáncer tienen que hacer frente. Han pasado algo más de dos años de aquel dramático diagnóstico y en la actualidad Nicolás está «estable» y no recibe ningún tratamiento si bien tras la operación a la que sometió a raíz de la hidrocefalia derivada del tumor el niño ha perdido la visión. «No hay crecimiento del tumor y hoy por hoy no necesitamos nada», afirma esta madre que pese a las secuelas de su hijo se sabe afortunada porque Nico puede hacer una «vida normal». «Es un valiente», reconoce sin ocultar la emoción que siente al hablar del pequeño Nicolás que este año nuevamente participará en la marcha solidaria, la cuarta, que el AMPA del colegio de Crespos organiza a favor de Pyfano, la asociación que él ya conocía antes de la enfermedad, que le ayudó durante la misma y con la que desea seguir colaborando.

Y es que, casualidades de la vida, en el último cumpleaños de Nicolás antes de que le diagnosticaran la enfermedad, el niño decidió donar a Pyfano el dinero que a modo de regalo y para que se comprara lo que quisiera le habían dado sus amigos. Lo hizo sin saber que unos meses después él sería usuario de esta asociación y motivado por el recuerdo de un compañero que un tiempo antes había fallecido de leucemia.

Crespos volverá a caminar por los niños con cáncerIV marcha solidaria La cuarta marcha de Crespos en beneficio de la asociación Pyfano tendrá lugar el próximo sábado, 25 de marzo, con comienzo a las 18,30 horas, y un año más invitará a vecinos y al resto de la sociedad a caminar a favor de la Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Castilla y León (Pyfano). Como en ediciones anteriores, la marcha consistirá en un recorrido de 10 kilómetros que los participantes podrán realizar a pie, corriendo o en bicicleta. Además de la marcha, con un precio por inscripción de seis euros, la jornada contará también con un mercadillo solidario, con zumba y un sorteo de regalos. Además, la actividad se hace coincidir con la festividad de la Virgen de la Salud que en Crespos se celebra con verbena nocturna, que pondrá el broche de oro a una jornada solidaria pero de marcado carácter festivo.

Las inscripciones, y las aportaciones para el Dorsal Cero, se podrán hacer hasta el jueves 23 de mayo en la página web orycronsport.com, dentro del apartado dedicado a la IV Maracha Solidaria contra el Cáncer Infantil Crespos Pyfano. Y una hora antes de empezar la marcha en la misma salida.