La fase previa de la NFL Flag Championship Sub'12, en Ávila

La fase previa de la NFL Flag Championship Spain Sub'12 se disputará este sábado en Ávila, en la Ciudad Deportiva –12,00 a 14,00 horas– de manos del Grizzlies Ávila, anfitrión y participante en una competición impulsada por la propia NFL – a través de su división flag– en colaboración con la Federación Española de Fútbol Americano y que no han dudado en confiar en el Grizzlies cuando se encontraron a última hora sin las instalaciones en las que se iba a desarrollar en Madrid. Si primero fue una llamada la que le abría al club abulense las puertas para poder competir en un torneo reservado a ocho equipos, la segunda fue para convertirse en su organizador. Dicho y hecho.

La NFLFlag Championship Spain Sub'12, como su propio nombre indica, es un torneo desarrollado por la NFLdentro de las actividades de promoción de este deporte por Europa, donde los Madrid Bravos o los Barcelona Dragons juegan en la nueva liga europea o la futura visita que se espera de los Chicago Bears yMiami Dolphins al Santiago Bernabéu en 2025. Todo ello sin perder de vista esos Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028 en el que el flag football será deporte olímpico. Es una inmensa promoción de este deporte y en ella entra en escena este fin de semana Ávila y sus Grizzlies. Porque este torneo, que está destinado a categoría Sub'12, tiene como premio para el vencedor acudir en el próximo mes de febrero a la ProBowl en Orlando, el partido de las estrellas de la NFL previo a la Super Bowl.

Se disputa este sábado una fase previa que se desarrollará en formato liguilla.Dos grupos de cuatro equipos para conformar una clasificación que dará forma a los posteriores cruces de cuartos de final, ya eliminatorios. Las semifinales y final tendrá lugar a finales de mes en Madrid. Una de las características del torneo es que los equipos deben ser mixtos, habiendo siempre en pista al menos un niño o una niña y al menos dos en la plantilla. Precisamente esta condición le ha permitido entrar al Grizzlies dentro del torneo. «El sábado a última hora recibíamos una llamada para participar» explica José AntonioRilo, responsable del club. Uno de los equipos participantes no había conseguido alcanzar el requisito que se exige y que sí cumple el Grizzlies.

Era la primera llamada. La segunda llegaba el lunes «para organizar nosotros la competición» al no poder disponer de las instalaciones en las que se iba a desarrollar inicialmente en Madrid. «Hay una cosa que siempre decimos, no todos nos creen pero es una realidad. En España al Grizzlies lo conoce todo el mundo por cómo surgió este club». Y es que como recuerda José AntonioRilo «lo hicimos al contrario de como lo han hecho otros. Si otros equipos comienzan de manos de gente mayor que quiere jugar y cuando están asentados empiezan a desarrollarse hacia abajo, nosotros empezamos de abajo hacia arriba. Eso ha hecho que todo el mundo esté pendiente de nosotros por ver si funciona».Y la realidad es que está funcionando.Y no es lo único. También su capacidad de organizar eventos, como llevan demostrando en las tres ediciones de la Ávila Bowl, un torneo consolidado, en crecimiento y que este año llevó a una treintena de clubes a participar en el Manuel Sánchez Granado.

Conocida la petición «todo fueron facilidades» tras levantar el teléfono y conseguir, de manos del Ayuntamiento de Ávila, el campo de la Ciudad Deportiva para organizar un evento que volverá a colocar al Grizzlies en primera escena. Además, y como indica Rilo, pondrá Ávila en la palestra, porque los equipos compiten bajo las denominaciones de su lugar de origen.