Colorear Ávila en el aeropuerto

Si suele viajar, por ocio o por trabajo, y en sus desplazamientos utiliza el avión sabrá que en los aeropuertos hay tiendas en las que se venden todo tipo de productos libres de impuestos. Son los 'duty free', palabras inglesas que significa justo eso, sin impuestos, tiendas situadas en las zonas de tránsito internacional de los aeropuertos que los viajeros se encuentran tras pasar los controles fronterizos y que justo por encontrarse en lo que es territorio internacional están libres de fiscalidad.

En los 'duty free' se puede encontrar prácticamente de todo, desde perfumes, hasta libros, bebidas, electrónica o gafas de sol, pasando por alimentación o cosméticos. También souvenirs con los que los viajeros pueden recordar su estancia en el país que están a punto de abandonar o llevar presentes a sus familiares o amigos a la vuela de su viaje. Y curiosamente entre todos los objetos libres de impuestos que se pueden encontrar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hay, al menos uno, con mucho arraigo abulense. Se trata de la colección de cuadernillos ideada por Óscar Sánchez, muy vinculado a Mombeltrán, la localidad en la que creció y en la que sigue residiendo su familia, y en la que se invita a colorear algunos de los principales monumentos de nuestros país, a la vez que a conocer más de esos rincones imprescindibles de España.

Óscar, cuya familia se trasladó a Mombeltrán cuando él tenía doce años, gestó esta idea antes de la pandemia pensando en algún tipo de souvenir especial para los más pequeños que además también contribuyera a promocionar aún más aquellos rincones de España que destacan por su historia y monumentalidad sin que necesariamente tengan que ser los más populares ni recomendados por las guías de viaje. Así fue como nacieron los cuadernillos 'Pinta', en cuyo diseño colaboró con una ilustradora y que incluyen además un pequeño texto bilingüe (español/inglés) sobre el monumento en cuestión. Curiosamente, Óscar conoce bien qué es lo que los viajeros internacionales más compran en los aeropuertos ya que él trabaja en logística para la empresa World Duty Free en el Aeropuerto de Barajas. De hecho, una vez diseñados y publicados, Óscar propuso a los responsables de compras de su empresa que incorporaran sus cuadernillos para colorear en el catálogo de productos que se vende en las tiendas libres de impuestos del aeropuerto madrileño.

Colorear Ávila en el aeropuertoEl primer cuadernillo fue 'Pinta España' y en él se invitaba a colorear y descubrir más la Puerta de Alcalá de Madrid, el Museo Guggenheim de Bilbao, el Cabo Vilán de Coruña, la Giralda de Sevilla, la Sagrada Familia de Barcelona, los Molinos de Consuegra y el Acueducto de Segovia. En esa primera publicación también tuvo Óscar un guiño a Ávila, incluyendo en este caso el castillo de Mombeltrán.

Es más, el segundo número de esta colección de libros para colorear, que se acompañan de pinturas de colores así como otra serie de souvenirs patrios, lo dedicó Óscar a la provincia en la que creció y que sigue visitando con frecuencia. 'Pinta Ávila' contiene doce ilustraciones que sin embargo no se corresponden con los monumentos más conocidos de esta tierra. Es más, este libro invita a poner color a dibujos que representan El Barco de Ávila, el Castro del Raso de Candeleda, las Cuevas Del Águila de Ramacastañas, El Arenal, Mombeltrán, Navarredonda De Gredos, Piedrahíta, el Santuario de San Pedro De Alcántara de Arenas De San Pedro, los Toros De Guisando de El Tiemblo y, lógicamente también, la Muralla de Ávila.

una colección que espera aumentar Aunque la idea, cuenta Óscar, era sacar un libro para colorear de todas las provincias, la irrupción de la pandemia frenó un poco ese objetivo de modo que hasta la fecha la serie 'Pinta' solo cuenta con los cuadernillos dedicados a España, Ávila, Madrid, Toledo y Barcelona (todos ellos de venta en las tiendas de World Duty Free del aeropuerto de Madrid), si bien su creador espera poder retomar la misma más adelante.

Los cuadernos 'Pinta' viajan por los cinco continentes, explica el creador de esta propuesta editorial que, asegura, tiene «muy buena acogida» por parte de los viajeros internacionales. No en vano, el que se vendan en los 'duty free' del aeropuerto madrileño hace que los cuadernos, entre ellos el dedicado a Ávila, viajen por todo el mundo y se puedan encontrar en lugares tan diferentes como Estados Unidos o Arabia Saudí.

Aunque la colección 'Pinta' se vende casi en exclusiva en las tiendas libres de impuestos del aeropuerto de Madrid Óscar también ha distribuido algunos de estos cuadernos por comercios de las provincias a los que están dedicados. Así, en el caso de Ávila el librito se puede encontrar en algunas tiendas de productos locales del Valle del Tiétar. «Realmente no me dedico a esto», comenta Óscar para explicar por qué pese a la buena acogida de su iniciativa la colección no ha seguido creciendo ni han aumentado los puntos de venta mucho más allá de las zonas de tránsito del aeropuerto de Madrid. Al menos, de momento.