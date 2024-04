No hubo sorpresas en la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Ávila celebrada este martes. Los cuatro grupos políticos con representación municipal, XAV, PP, PSOEy VOX mantuvieron sus posturas y el dictamen resultante en relación con los presupuestos municipales para este año fue negativo y de esta manera llegarán las cuentas al Pleno del próximo lunes, en donde todo hace indicar que tampoco serán aprobadas.

Tras la reunión, las cuatro formaciones valoraron la decisión adoptada en la comisión, desde la defensa de sus posiciones respectivas. Fue en esas reacciones en donde el grupo municipal del Partido Popular, en palabras de su portavoz en la comisión, David Gil tendió la mano a PSOE y VOX, para «explorar las vías que desbloqueen la ciudad de quienes son únicos responsables de su postración, el alcalde y Por Ávila», ofrecimiento que tuvo reacción desde VOX, comentando su portavoz municipal, José Manuel Lorenzo Serapio que, «nosotros no vamos a entrar en ningún equipo de gobierno, pero tampoco vamos a bloquear un acuerdo PP-PSOE. Si ellos se unen y ofrecen una buena alternativa para Ávila, nosotros la apoyaremos». Esta situación de posible moción de censura no parece preocupar demasiado a Por Ávila que, de hecho, la ha vuelto a alentar, en este caso en palabras del alcalde, «si no dejan trabajar que por lo menos que tomen la alternativa. Ya que se han puesto de acuerdo en coalición para bloquear la ciudad, que den el paso adelante para formar un gobierno de coalición, Partido Popular, Partido Socialista y VOX».

La información facilitada desde el Ayuntamiento del desarrollo de la comisión apuntaba al hecho de que se había dictaminado desfavorablemente, con el voto a favor de Por Ávila y el rechazo de PP, PSOE y VOX, el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2024 presentado por el equipo de gobierno, que cuenta con un montante de 64 millones de euros.

En la comisión se votó de forma individualizada las enmiendas a la totalidad devolutiva presentadas por cada una de las formaciones, de modo que la enmienda de Vox ha sido rechazada con el voto favorable de esta formación, el rechazo de XAV y la abstención de PP y PSOE; la enmienda devolutiva de PSOE ha sido rechazada con el voto favorable de PSOE, en contra de XAV y la abstención de PP y Vox; y la enmienda devolutiva del PP ha sido rechazada con el voto favorable del PP, en contra de XAV y la abstención de PSOE y Vox.

Tras el rechazo de todas las enmiendas presentadas, se ha procedido a votar el proyecto de presupuesto, que ha sido rechazado con el voto favorable de XAV y en contra de PP, PSOE y Vox.

por ávila

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, fue el encargado de valorar desde el equipo de gobierno lo sucedido en la comisión, comentando que « se da la paradoja de que se ha dictaminado desfavorablemente cada una de las opciones que habían planteado los tres grupos políticos de la oposición. La verdad es que yo no entiendo lo que quieren de la ciudad de Ávila, porque no plantean alternativas ni un presupuesto diferente al borrador del equipo de gobierno. Eso viene a decir que la única alternativa que hay en Ávila es la del equipo de gobierno y el resto está pensando en cuestiones tácticas de partido, no en cuestiones de ciudad. Nosotros tendemos la mano a todos los grupos políticos a seguir trabajando, y lo que sí que le pido a la oposición, y creo que ya lo he hecho en alguna ocasión, es que dejen trabajar y si no dejan trabajar que por lo menos que tomen la alternativa. Ya que se han puesto de acuerdo en coalición para bloquear la ciudad, que den el paso adelante para formar un gobierno de coalición, Partido Popular, Partido Socialista y Vox, para sacar adelante a la ciudad de Ávila. En este caso tienen la posibilidad a través de la figura de la moción de censura».

pp

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP en la comisión,David Gil, aseguró que el no de su grupo al presupuesto presentado por el equipo de gobierno es «un no rotundo y firme a un proyecto que prioriza las necesidades políticas de Por Ávila y del alcalde sobre las de Ávila y los abulenses; que demuestra una carencia total de empatía y compromiso con la ciudad, y que parchea el futuro con imposiciones y recortes en lugar de abordarlo con diálogo real, transparencia, objetivos claros y lealtad institucional. Esta situación viene dada por las mentiras de Por Ávila durante el pasado mandato, gestionado con improvisación y despilfarro, que llegaron al clímax en la campaña electoral, cuando se ocultó deliberadamente el estado de las cuentas municipales, la intención del alcalde de subir salvajemente los impuestos y la postergación de asuntos como el contrato de recogida de basuras o el de transporte urbano…, un totum revolutum al que han abocado a la ciudad y del que ahora, con todo el descaro que les caracteriza, pretenden desentenderse culpando a la oposición. Es un equipo de gobierno que nació agotado y que trampeó durante cuatro años, pero que ahora está frente al espejo de su incapacidad, pues siempre opta por la vía más fácil: o hachazo para todos o tijeretazo para todos. Trabajaremos con los otros dos grupos de la oposición para explorar las vías que desbloqueen la ciudad de quienes son únicos responsables de su postración, el alcalde y Por Ávila».

psoe

Desde el PSOE, su portavoz, Eva Arias, ha defendido la postura de su grupo afirmando que «el PSOE municipal no puede apoyar el recorte de casi un 70% a las familias y asociaciones abulenses, mientras que los ingresos por operaciones corrientes aumentan un 6,92% y los ingresos totales un 3,66% sin incluir las transferencias finalistas que se puedan recibir procedentes de la Junta de Castilla y León, en el marco del Fondo de Cooperación Local y las procedentes de Fondos Europeos. Estos recortes influyen negativamente a la dinamización de los barrios de nuestra ciudad con un retroceso en la actividad social y cultural, lo que supone un agravio contra la redistribución de la riqueza y al apoyo a las personas más desfavorecidas». Por su parte el concejal socialista y portavoz en la Comisión de Hacienda, Fernando Contreras, ha afirmado que «no podemos apoyar ni compartir estos recortes sociales por ir en contra del ADN del PSOE ni ir de la mano de Por Ávila cuando no ha cumplido los acuerdos establecidos y condicionados a partidas presupuestarias para 2024 como la eliminación de las listas de espera de ayuda a domicilio, reactivar la parte deportiva del programa de ocio infantil y juvenil de la Kedada 3.0 y la composición de la Comisión de trabajo para mejorar los problemas derivados del carril bici de la zona sur».

vox

Por último, desde VOX, José Manuel Lorenzo Serapio, su portavoz, habló de «un desarrollo completamente normal de la comisión, con muy pocas novedades. Nosotros tenemos claro que estos no son unos presupuestos adecuados y que no cubren las neccesidades que tiene Ávila. Insistimos en que sin ejemplaridad política no podemos aceptar ningún recorte, y bajo esa premisa no podemos valorar nada más. Es cierto que estos presupuestos no se pueden descontextualizar de la situación que viene padeciendo Ávila desde hace años. No hay una buena gestión de las necesidades de la ciudad, se trabaja sin una estrategia clara de ciudad y sin un horizonte a donde querer llegar, y así es muy difícil. Sobre la propuesta del PP de explorar vías para desbloquear la ciudad, nosotros no vamos a entrar en ningún equipo de gobierno, pero tampoco vamos a bloquear un acuerdo PP-PSOE. Si ellos se unen y ofrecen una buena alternativa para Ávila, nosotros la apoyaremos».