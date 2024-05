"África es epicentro de la amenaza de la ideología yihadista"

«El continente africano es, en buena medida, el epicentro de la consolidación de la amenaza que representa la ideología yihadista y de los actores que la abrazan y actúan en términos terroristas». Así presentó Carlos Echeverría Jesús, profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, su conferencia 'África, el foco del yihadismo global'. Fue la cuarta y última cita del I Ciclo 'Panorama estratégico mundial y defensa nacional', impulsado por la UCAV y la Subdelegación de Defensa de Ávila en apoyo a las Fuerzas Armadas y para hacer llegar al alumnado y la sociedad en general las amenazas reales que inciden en la seguridad nacional en un mundo globalizado.

Carlos Echeverría apuntó que ese telón de fondo del yihadismo en el continente africano, el cual «complica la vida de sus habitantes y pone en peligro las vías de desarrollo y estabilidad», es un «foco de estudio preocupante, sobre todo para España». Es «una amenaza importante que como españoles tenemos que interiorizar», al tener en cuenta, recordó, que España (y la UE) tiene frontera terrestre con África y es «algo que nos afecta».

Sobre los lugares más afectados habló de la franja del Sahel, la África occidental con Nigeria, Somalia y el propio Magreb (Argelia, Marruecos o Libia), donde «ha habido actividad yihadista con atentados terroristas». Sobre España señaló que, pese a esa cercanía, «Ceuta y Melilla son ejemplos (y no negativos) en convivencia y derechos». «Es territorio comunitario y hay que protegerlo de la infiltración de esa ideología».

El experto en Relaciones Internacionales, que estuvo acompañado del subdelegado de Defensa en Ávila, Álvaro Capella, indicó que, aunque hay otros focos para el yihadismo en Asia central y Oriente Medio, en varias zonas de África «han encontrado oportunidades para diseminar su ideología», como en las comunidades musulmanas del norte y en otros rincones (como Nigeria o el cuerno de África) donde han penetrado «por varias circunstancias, como la inestabilidad política o las situaciones económicas preocupantes». En este caso «se combinan las dos cosas, un marco amplio para la penetración ideológica y unas circunstancias económicas y políticas que lo favorecen», indicó.

A la pregunta sobre si este tema está entre las prioridades de Europa y de España. Carlos Echeverría apuntó que «lo está más entre quienes mejor conocemos la situación». «Hemos peleado y lo seguimos haciendo (en España y otros países) por que el sur se considere (como amenaza)», no en vano con conflictos abiertos como el de Ucrania a veces se desvía la atención. «Aunque la situación es distinta, porque no hay una gran potencia militar como Rusia, hay situaciones que son motivo de preocupación para organizaciones como la OTAN o para la UEy España», señaló el profesor. En este sentido añadió que «se hacen cosas, pero no hay que hacerse demasiadas ilusiones en cuanto a la envergadura del desafío» porque, aparte del asunto económico, se trata de «estados soberanos donde la injerencia tiene sus límites» y que en cuestiones de seguridad y defensa nacional «se suelen reservar sus cotas de soberanía», además de que no todos «tienen la misma sensibilidad».