Pasos para privatizar la gestión del Mercado de Abastos

El Ayuntamiento de Ávila está en conversaciones con grupos de inversión de cara a la privatización de la gestión del Mercado de Abastos y, según reconoció este viernes la teniente de alcalde de Empleo, Industria, Comercio y Turismo, Sonsoles Prieto, «espero que en este año veamos una nueva cara de la plaza de abastos».

Esto pasaría, según recalcó, por la licitación de una concesión para llevar a cabo esa gestión «y se está trabajando con los operadores que hay actualmente, para que estén informados, con la oposición y con Secretaría» del Ayuntamiento de Ávila.

Prieto efectuó estas declaraciones después de que este viernes se realizase una nueva acción reivindicativa por parte de los empresarios que se encuentran en la Plaza de Abastos, que reclaman al Ayuntamiento que puedan utilizar la planta baja de ese edificio, cuyas obras se prolongan por espacio de un año y cinco meses, cuando el plazo fijado era de un año. Ante esta situación, Sonsoles Prieto apuntó que el grueso de esas obras han culminado, y espera que «en las próximas semanas» puedan hacer uso de esa zona, pero su finalización definitiva «implica la tramitación de la recepción de esas obras y también pasar unos ciertos controles sanitarios para poder abrirlo». Así, continuó explicando, «la visita de los servicios veterinarios ya se ha producido, y hay que retocar algunas cuestiones, y es en lo que se está trabajando, pero como toda obra no solo se necesita dinero sino también hacer proyectos donde se reflejan las obras que hay que acometer». Prieto se refirió al tema del dinero porque los empresarios de la plaza apuntaron que desde el Ayuntamiento se les había dicho que el problema para culminar los trabajos era la falta de dinero. Sin embargo, Prieto garantizó que «en principio no habrá problemas de dinero para acabar esas obras», y aunque recordó que en estos momentos el Consistorio no tiene presupuesto para 2024, insistió en que esas «pequeñas obras» que se deben acometer algunas tendrán que ser asumidas por la empresa que ha ejecutado esos trabajos y otras podrá acometerlas el Ayuntamiento. Ymostró su confianza en que «se pueda hacer uso de ese sótano en las próximas semanas, y trabajar con más dignidad y cumpliendo con una normativa que no se estaba haciendo antes de 2019».

«Tenemos pasado, queremos futuro» - Foto: David CastroProfundizando en el tema de la privatización de la gestión del Mercado de Abastos, Prieto recordó que «teníamos como objetivo fundamental en nuestro mandato reactivar la plaza de abastos, porque si la plaza funciona lo va a hacer el comercio y la hostelería que hay alrededor», y apuntó que «deber ser un motor económico para la ciudad», recordando que es «una gestión directa municipal». «La idea es que no lo tenga que hacer el Ayuntamiento, sino que se profesionalice esa gestión para que realmente se dinamice». Yseñaló que «se ha propuesto en algunas ocasiones a los empresarios, como ocurre en el mercado de Salamanca, donde hay una asociación de los propios titulares de los puestos que es la que gestiona esa plaza en conjunto». Ytambién se puede hacer una gestión privada. De hecho, recordó que «cuando solicitamos a la Junta de Castilla y León la subvención par ahacer esa inversión en las obras, junto con la financiación del Ayuntamiento, ya se proponía una inversión por fases y la posibilidad de conseguir una gestión más eficiente a través de un profesional y no por el Ayuntamiento».

Prieto siguió explicando que «estamos trabajando con grupos de inversión para saber que van a estar interesados, y así se lo hemos trasladado a los componentes de la Comisión de Empleo del Ayuntamiento de Ávila, para que conozcan desde el primer cómo se está trabajando y las perspectivas que hay», ya que será necesario licitar esa concesión.

En cuanto a las condiciones de esa gestión, la teniente de alcalde aseguró que «es requisito sine qua non para este Ayuntamiento que los operadores que actualmente están en la plaza de abastos se mantengan. No sería justo no contar con ellos, y así se les ha comunicado. Incluso que las tasas y precios públicos que pagan sean similares, y no entre un operador que les vaya a subir el alquiler a un precio estratosférico, que sea una expulsión encubierta de los operadores que hay en la actualidad».

También se pronunció por los puestos que hay actualmente vacantes en el mercado, cuatro, y afirmó que «actualmente no tenemos ninguna solicitud», aunque reconoció que «durante las obras hubo alguna empresa que tanteó el terreno para que haya nuevos ocupantes, pero habría que sacar esos puestos a concurso».

Prieto precisó que en estos momentos son seis las empresas ubicadas en el Mercado de Abastos, que ocupan el 70 por ciento de la superficie comercial disponible y hay cuatro puestos vacantes.

Finalmente, recordó que la inversión que se ha llevado a cabo en esta intervención en el Mercado de Abastos se aproxima a 1.350.000 euros, de los que un millón han sido aportados por la Junta de Castilla y León, 250.000 euros han sido cofinanciados por el Ayuntamiento de Ávila y 98.000 euros proceden de los fondos Edusi.

La intervención se ha centrado en los sótanos, con «una renovación completa de los mismos». Prieto explicó que se han acometido obras de saneamiento, «cumpliendo con la normativa y haciendo un sótano para almacenes de este siglo y no de los años sesenta». Y añadió que «también se ha invertido en los accesos, hemos trabajado en sanidad y en accesibilidad. Se ha implementado un ascensor que une las tres plantas; dos montacargas, que solo había uno en funcionamiento y estaba obsoleto. Y se han hecho las preinstalaciones para que en caso de que haya que intervenir en la planta comercial o en la planta superior ya no haya que intervenir en esas infraestructuras».