Ángel Vallejo, un informático sobre ruedas

De profesión ingeniero informático. En su currículo también cuenta con el Grado de Magisterio en Educación Física. «Eran las dos cosas que más me gustaban» con permiso del ciclismo, ese deporte del que Ángel Vallejo se convirtió en uno de sus protagonistas en la primera década del año 2000, cuando saltó a profesionales o formó parte de aquel Supermercados Froiz tan abulense –con José Antonio de Segovia o Víctor Manuel Jiménez– al que adoptamos como propio y con el que conquistaría la Vuelta a Ávila hasta en dos ocasiones (2008 y 2010) o lograría la medalla de bronce en el Campeonato de España.

«Siempre me gustó el deporte» y se decidió por el ciclismo cuando su primo Vicente , también ciclista, se federó. «Le dije a mi padre que quería correr». Dicho y hecho. «Me compró una bicicleta de carretera, me federé como infantil de segundo año con el 4Postes» y su primera victoria, esa que siempre te marca «y tienes ahí» la conseguía en el Trofeo de Las Vacas, una de aquellas muchas carreras que había en Ávila y su provincia y de las que ya no quedan 'ninguna'. «Fue ahí cuando me terminé por enganchar». De aquel equipo –Club Ciclista 4Postes Iberdrola– pasó en cadetes al Veloclub Ávila y que en juveniles tenía el nombre de Nissan Nivisa. En Sub'23 firmó con el Alcosto Fuenlabrada. «Había carreras en las que llegábamos a salir 200.Ahora es muy difícil ver eso. El número de gente que lo practica ha bajado pero la calidad ha subido». Abrirse hueco «siempre es duro en cualquier deporte» pero Vallejo se abrió camino en profesionales cuando saltaba –2005– al Relax Fuenlabrada con el que correría la Vuelta a España 2006 y 2007. «Fueron mis mejores años».

Como a todos, le alcanzó la crisis. «Empezaron a desaparecer los equipos». Uno de ellos, el suyo, el Fuenlabrada. «Nos cogió por sorpresa». Porque si en noviembre la directiva del equipo les aseguró que todo estaba bien, un 18 de diciembre de 2007 «nos dijeron que el equipo seguía».Un mazazo, porque «en esas fechas todos los equipos están cerrados». Había que colocarse cómo y donde fuera. «Tuve la suerte de encontrar un equipo como el Supermercados Froiz». Fue su primera etapa en la escuadra gallega. Medio año. El resto del 2008 lo correría en Portugal con el Loulé. De ahí al Andorra Grandvalira que montó Melchor Mauri aquel 2009. Un año tras el que regresó como amateur al Supermercados Froiz en una temporada (2010) en la que se convirtió en el ciclista amateur con más victorias.

Mijariego, su pueblo siempre ha sido parte de su vida como ciclista. «Allí tenía una buena grupeta para entrenar.Alberto Padilla, Curro García o David MartínPeribáñez formamos un grupo bueno. Coincidíamos además con la grupeta de SanMartín de Valdeiglesias donde estaban PabloLastras, José María Jiménez 'Gongi... Nos juntábamos un buen grupo». Una mirada atrás no sólo te permite ver quién has sido, sino con quién lo has compartido. «Eran buenas épocas. Siempre lo echaré de menos. Era mi mundo. Salías del instituto, montabas en bicicleta, llegaba el fin de semana e ibas a competir. Te gusta, disfrutas y encimas consigues vivir de ello». Ahora todo ha cambiado mucho, su vida pero también aquel deporte al que dedicó tanto. Él lo echa de menos. Nosotros también.