A la espera de nuevos pasos en el Ávila Estación

Cuando se habla de sanidad y atención sanitaria, el personal y la tecnología son esenciales y no en vano es donde se centran gran parte de las reivindicaciones sociales dada su importancia. Sin embargo, a veces, el 'continente' también resulta imprescindible para el servicio, en especial cuando se trata de los elementos más cercanos, los centros de salud, que constituyen el primer lugar donde acuden los ciudadanos para recibir atención.

En los últimos meses mucho se ha hablado de proyectos de centros de salud, con proyectos pendientes de poner en marcha, otros en ejecución y los que se paraban y parecía que la espera se demoraba cada vez más. Es por ello que se ha vuelto habitual oír hablar de obras en centros de salud como el Ávila Norte, Sotillo de la Adrada o Madrigal de las Altas Torres, mientras se esperaba a ver qué sucedía con el anunciado proyecto en el centro de salud Ávila Estación o se conocía que hay que volver a actuar en el de Cebreros. Estos son proyectos que, en mayor o menor medida, han ido dando pasos y a los que, al menos de momento, no parece que se vayan a sumar otros nuevos puesto que 'en cartera', no hay previsión de nuevas obras o centros, según explican desde Sanidad, y así se ve también si se miran los presupuestos regionales, que no tienen partidas para ello, al menos el próximo año.

Son más de cuatro millones los que la Consejería de Sanidad tiene previstos en inversiones para Ávila y, en ellas, aparecen los centros de salud de Sotillo de la Adrada, Arévalo o Madrigal de las Altas Torres, como era de esperar, y hay una dotación de 50.000 euros para el Ávila Estación, lo que ya hace anticipar que no habrá obras el próximo año teniendo en cuenta la cuantía.

El proyecto de remodelación de centro de salud Ávila Estación, sobre todo cuando no está proyectado construir uno de Las Hervencias, es algo en lo que se ha hablado en los últimos años, especialmente desde que en finales de diciembre de 2021 se anunció una inversión de 1,5 millones para remodelar este centro e, incluso, un año después se habló de hasta cuatro millones de euros para una obra que se anunciaba para 2023.

Cuando han pasado tres años desde el primer anuncio, lo que se sabe desde Ávila es que no es un proyecto que se lleve desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila, sino desde la sanidad regional y que, por el momento ya se envió la memoria funcional por lo que hay que esperar a que desde infraestructuras den los siguientes pasos, que deben incluir aprobar el proyecto de reforma integral del centro, probablemente comenzando con la zona de Urgencias.

Desde Ávila no se puede precisar cuándo se darán estos pasos para una reforma que, según se dio a conocer en su día, va a servir para duplicar el número de consultas. El proyecto incluía una reforma en la zona de atención continuada (urgencias) para que tenga una mayor superficie, con consultas de triaje, atención urgente, procedimientos generales, sala de espera y dormitorios para médicos y enfermeros. Además se buscaban obras de accesibilidad (incluso con un segundo ascensor por el patio al trasladarse pediatría a la segunda planta) y, ante la necesidad de más espacios, se planeaba traslados de consultas la hospital Provincial y dispersión por diferentes dependencias.

Mientras se espera que se conozca cómo se ejecutará finalmente este proyecto, donde sí se está actuando es en la mejora de la accesibilidad del centro de salud Ávila Norte. La obra consiste en la instalación de un nuevo ascensor para asegurar la accesibilidad plena al centro, comunicando todos los niveles utilizables del edificio y el nivel de la vía pública, la creación de un nuevo espacio de control de acceso y la adecuación para la accesibilidad de la planta semisótano.

El importe de esta obra asciende a 216.590 euros y se prevé su conclusión para finales de 2024. Según explica la gerente de Asistencia Sanitaria, Isabel Martiño, la intención es que el traslado de la atención a este centro de salud se produzca a principios del próximo año, si todo va bien. Por el momento hay que recordar que se hizo un acondicionamiento del antiguo edifico de la Cámara de Comercio, no muy lejos, para que se pudiera hacer la atención. Y, explica, aunque en un principio hubo quejas, la situación se ha solucionado y no las ha vuelto a haber ni por los profesionales ni por los pacientes.

parones. En la provincia son dos los centros de salud donde se han centrado las miradas por las paralizaciones en sus obras. El que más conflicto creó es el de Arévalo, con la paralización de la obra y los problemas para lograr que una empresa la quisiera retomar. Esa situación se acaba de solucionar y se espera que los trabajos vuelven en breve.

Más se va a dilatar la obra de reforma y ampliación del centro de salud de Madrigal de las Altas Torres, también paralizado. En este momento, una vez resuelto el contrato inicial (se adjudicó en marzo de 2021), se ha adaptado el proyecto, encontrándose en fase de elaboración de los pliegos para la licitación de la obra con un importe de 2.793.713 euros. Según explica la gerente de Asistencia Sanitaria, este paso se encuentra «muy avanzado» y «en breve» será la licitación.