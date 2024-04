A vueltas con el padrón

Dentro de poco se cumplirá un año de la celebración de las últimas elecciones locales en nuestros país, pero hay localidades en las que todavía se sigue hablando de ellas. Es el caso de Serranillos, en donde las dos agrupaciones políticas con presencia en el Consistorio, Partido Popular y Por Ávila, pelean a cuenta de los empadronamientos que se llevaron a cabo los meses previos al proceso electoral. Unos, los primeros, los consideran fraudulentos. Otros, los segundos, acordes a la ley. Y si en algo se ponen de acuerdo ambos es en culpar al contrario de la situación a la que se ha llegado en un pueblo de apenas 270 habitantes en la actualidad.

Para comprender qué está pasando en Serranillos, localidad que en la actualidad gobierna el PP con cuatro concejales y con la presencia de un quinto edil de XAV, debemos retroceder en el tiempo, al verano de 2022. Fue entonces cuando en el pueblo, según comienza a explicar a Diario de Ávila el alcalde, Carlos Cayuela, comenzaron a presentarse numerosas solicitud de empadronamiento. «Vimos que no era normal, que era demasiado», se refiere Cayuela al hecho de que en un pueblo con unos 235 habitantes en ese momento, los empadronamientos comenzaron a aumentar por decenas. «Todo alcalde quiere ver aumentado su padrón, por supuesto, pero eso no era normal», insiste Cayuela, que asegura que fue el secretario municipal el que comenzó a comprobar si las personas que estaban solicitando ser empadronadas cumplían los requisitos para ello, el principal, si vivían de manera habitual en el pueblo. «Se llegó a la conclusión de que no vivían en el pueblo», prosigue hablando el alcalde, que apunta que cuando ya se había empadronado a 19 personas se frenaron los empadronamientos.«Dijimos que no a siete», recuerda, y habla de que llegaron a ser más de 40 personas las que intentaron hacerlo, siempre según los populares, para poder votar en las elecciones municipales a XAV.

A partir de este momento se desencadenó una tormenta que llegó, incluso, a los tribunales. Ya que doce de las personas a las que sí se había tramitado en un primer momento el padrón, y siete a las que se les negó directamente, acudieron al Juzgado de lo Contencioso para denunciar la situación.

Los doce primeros, presentaron una demanda conjunta que ganaron, si bien, quiere recalcar Cayuela, la juez responsable de la misma apuntaba en la sentencia la «finalidad fraudulenta» de esos empadronamientos. El problema, explica el alcalde, es que el Ayuntamiento no pudo presentar a tiempo un informe favorable del Consejo de Empadronamiento, «pese a haberlo solicitado una y mil veces».

En cambio, los tribunales sí que dieron la razón al Consistorio en las otras cinco demandas interpuestas por algunos de los que no pudieron empadronarse.

Lo cierto es que en las elecciones del pasado mes de mayo el PP revalidó su victoria con 122 votos a favor frente a los 101 obtenidos por XAV, un resultado que, de haberse llevado adelante los empadronamientos solicitados, pudiera haber sido distinto. Con esos votos, el PP logró de nuevo cuatro concejales, y XAV, uno.

Eduardo Gómez de la Caridad es el concejal de la formación amarilla enSerranillos. Es él el que denuncia en una conversación mantenida con este diario que el alcalde la localidad no habría cumplido aún la sentencia antes mencionada y que obliga a empadronar a una docena de vecinos del municipio. «Pero es que ellos han estado empadronados en todo momento. Si hasta votaron en las elecciones», asegura en este sentido el alcalde, al que Gómez de la Caridad quita la razón. «Puede que estén en el censo, pero no en el padrón», plantea el concejal de XAV, que denuncia que esas personas están «apátridas. No están empadronadas en ningún sitio». Para corroborar sus palabras, nos muestra los 'pantallazos' obtenidos por uno de esos vecinos «apátridas» en la Carpeta Ciudadana del Ministerio del Interior, en donde se le asegura que se trata de un «titular no identificado».

«Estas personas vieron vulnerados sus derechos y la jueza estimó que deberían seguir empadronados», insiste Gómez de la Caridad, que anuncia que esta semana XAV va a denunciar al alcalde de Serranillos por prevaricación. «Él sacó del censo el 13 de enero a estas personas sabiendo que no podía hacerlo. Eso es prevaricar», dice convencido.

El pago de las costas de estos juicios también es motivo de enfrentamiento entre PP y XAV. «Al Ayuntamiento de Serranillos todo esto le va a costar finalmente unos 10.000 euros», lamenta Cayuela una situación que, dice, va a salir muy cara a un Consistorio tan pequeño como el que él dirige.