El PP avisa del "misil fiscal" para la Escuela de Música

Un "sablazo fiscal" que afectará a la actividad cultural, educativa y social de la ciudad, con casos especialmente flagrantes como la Escuela Municipal de Música, que recibirá "un misil fiscal y un misil de pésima gestión" por la falta de profesores y "las pésimas condiciones" del edificio. Así lo asegura la concejala del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Ávila, María José Martín Samboal, quien detalló algunas de las consecuencias de las subidas registradas en las ordenanzas fiscales para 2025 aprobadas por el grupo de gobierno de Por Ávila, con el apoyo "de sus socios de VOX". En concreto, Samboal habló de una "subida brutal" en el precio de la Escuela Municipal de Musical que cifra en 174 euros más curso, lo que podría reducir, avisa, la matrícula del centro, de 400 alumnos. "A esto se une el misil de la pésima gestión", al no haberse cubierto la plaza de profesor de lenguaje musical "desde marzo" ni tampoco las de "clarinete y música y movimiento", señaló. Aquí también afeó que el alcalde hubiera "prometido rehabilitar el edificio" cuando "la partida presupuestaria ha desaparecido".

La concejala del PP alertó de más subidas en servicios destinados a la población infantil, como las de la Escuela de Artes Plásticas, con 9 euros más al mes por niño, la ludoteca, con 105 euros más para el programa de Ocio y tiempo libre, "el que más se usa", o la animación infantil del verano, "con 160 euros más para la actividad de cuatro semanas con comedor".

Las actividades de las personas mayores no se libran del "sablazo" y "hay para todos", según Samboal, no en vano los huertos urbanos "subirán de 20 a 70 euros, 50 euros más, y los talleres de la tercera edad costarán 30 euros más cada uno", aseguró. "Esto es lo que provoca la política fácil del alcalde, que en lugar de gestionar y optimizar, lo que hace es meter la mano en el bolsillo de los contribuyentes, para lo que ha contado con la ayuda inestimable de VOX".

La concejala popular recordó que ya hubo "un primer hachazo fiscal en 2019 por parte de Por Ávila" que, además, "no ha repercutido positivamente en nada en la ciudad", no en vano "las obras y proyectos son gracias a los fondos de la pandemia y a la Edusi que gestionó el PP". Así, aseguró que tanto en el 2019 como en 2023 "contaron un cuento a cambio de humo y propaganda", al haber "demostrado que a los abulenses que tienen que pagar más por servicios municipales mucho peores" y al no haberse fomentado el empleo y el emprendimiento ni mejorado el turismo y la cultura, concluyó.