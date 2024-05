En el barrio de San José Obrero no hay nadie que no conozca Seve Moda, popularmente conocida como 'La Seve'. Una tienda que ya ha cumplido 51 años de historia y que el próximo mes de septiembre cerrará sus puertas tras haber vestido a tres generaciones de abulenses .

Este negocio lo montaron Domingo y Seve en el año 73. Antes habían tenido una pequeña tienda en Padiernos y se aventuraron a comprar un local en la ciudad, donde trabajaron hasta 1990, momento en el que se incorporaron sus hijos, Teresa y Jesús, que son los que han mantenido el negocio abierto hasta ahora, aunque como explica Jesús Sánchez Jiménez, «me ha llegado el momento de la jubilación y mi hermana tiene otra actividad que le requiere más tiempo y por eso tenemos que cerrar, aunque nos da mucha pena porque llevamos aquí toda la vida».

El local, de su propiedad, sigue siendo el mismo, con un almacén en la parte trasera, aunque en 2003 fue reformado al tiempo que incorporaron toda la digitalización de los artículos a través de un programa informático e iniciaron la creación de una página web que finalmente no cuajó porque, como señala Jesús, «hay que estar muy pendiente de todos los artículos, muchos de un valor pequeño y hasta nosotros nos desanimábamos».

En cuanto a sus artículos, comenta que «quizás hemos limitado un poco más el tema de señora y caballero, que antes se trabajaba más porque teníamos muchos pedidos de las residencias, aunque algunas de ellas las hemos mantenido y han seguido siendo buenos clientes. Entonces, lo poco que tocamos ya de señoras y caballeros es sobre todo lencería, ropa interior, pero prendas de vestir prácticamente llevamos cinco o seis años que no las trabajamos, y nos centramos en bebés y en niños hasta los siete años, que es lo que hemos trabajado siempre».

Competencia en el barrio han tenido «poca», explica Jesús Sánchez, «lo primero por el tipo de negocio que tenemos y los precios que hemos intentado ofertar siempre». Eso sí, reconoce que «lo que sí se ha notado es que cada vez la población es más envejecida y no compra porque no tiene necesidad de invertir en ropa. Gente joven en el barrio hay poca porque aunque los pisos están muy bien, no tienen ascensor ni garaje y todo eso condiciona mucho».

Aún así, Seve Moda ha sabido sortear crisis y la pandemia para mantener sus puertas abiertas cada día durante 51 años. El secreto, según Jesús, «dar confianza a los clientes». Así, recuerda que en la época de sus padres «siempre se fiaba a todo el mundo y luego te pagaban los artículos cuando podían, porque la relación era de familia. Ahora hemos seguido dando facilidades, haciendo cambios sin ningún problema, y sobre todo manteniendo siempre un nivel de precios muy competitivo».

Ahora que se acerca el cierre de su tienda de toda la vida, «la pena es grande», asegura, y les gustaría poder traspasarlo a alguien que quisiera mantener el negocio «dando todas las facilidades», pero como dice Jesús, «eso ya no está en nuestras manos».