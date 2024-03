La hostelería confía lograr el lleno para Semana Santa

La Semana Santa de Ávila ha sido declarada de Interés Turístico Internacional y se ha convertido en una de las más reconocidas de España, lo que ha ocasionado que se cuente con una amplia afluencia de visitas durante estos días en la capital.

La Federación Abulense de Hostelería de CEOE Ávila señala que, a una semana de comenzar la Semana Santa de Ávila, los hoteles superan en conjunto el 82% de ocupación, con una previsión con la que se espera alcanzar el grado de ocupación máxima, especialmente de jueves a domingo.

De esta manera, en línea con el sector de Castilla y León, la hostelería de Ávila mantiene buenas expectativas de cara a la Semana Santa, «con un porcentaje de ocupación hotelera en ascenso y la previsión de una buena afluencia de visitantes que beneficiará también al sector de la restauración y a otros como el comercio», según declara David Sánchez, el presidente de la Federación Abulense de Hostelería.

El atractivo de la Semana Santa de Ávila, declarada de Interés Turístico Internacional y una de las más reconocidas del país, también repercute en otros establecimientos, como el comercio, y en pastelerías y obradores que estos días se afanan en la elaboración de productos típicos de estas fechas: torrijas, huesillos y hornazos copan lo escaparates, con una alta demanda por parte de abulenses y turistas.

Por otro lado, hay que esperar a las reservas de última hora para conocer las cifras exactas de ocupación. Para el presidente de la Asociación de Hoteles de Ávila, Hugo Ortega, «se consolida la tendencia de los turistas de hacer reservas en fechas próximas e incluso de última hora», por lo que anima a aprovecharla para formalizar las reservas en los hoteles abulenses para la próxima semana.

La Federación Abulense de Hostelería destaca el turismo de procedencia internacional en la Comunidad Autónoma, que constata el aumento del interés por viajar a España respecto a ejercicios anteriores. Y en cuanto a la demanda del turismo nacional, se observa que dada la tendencia creciente de los turistas españoles a viajar dentro del país gracias al fomento del turismo cultural y de ocio, Castilla y León sigue siendo un territorio con potencial diferenciador muy valorado en la oferta de turismo de interior.

Datos. La ocupación en los hoteles de la capital para los días de Semana Santa está casi completa y, a pesar de las posibles cancelaciones de último momento, se espera que se llene con las reservas de última hora. Con unas cifras que superan ya en alguno de ellos el 90% de ocupación para los tres días fuertes que son el jueves, el viernes y el sábado, otros superan ya el 70% o la mitad de la ocupación.

Estas cifras reflejan que a medida que se acerca el fin de semana la ocupación aumenta, sin embargo, la tendencia cambia los días previos, ya que desde el lunes hasta el miércoles la ocupación no es muy alta, con una cifra que no alcanza el 50% de ocupación en los hoteles. Esto se debe, y así lo explican desde algunos de los hoteles de la ciudad, a que los días como el lunes, el martes o el miércoles no es festivo en todas las comunidades autónomas, por lo que aseguran que las familias no se desplazan hasta que los niños no reciben las vacaciones, ya que son muchas familias las que se alojan estos días en la capital.

En este sentido, desde los hoteles también se destaca que el mayor porcentaje de turistas que se reciben durante las fiestas de Semana Santa en la capital es de procedencia nacional, aunque también se recibe un pequeño porcentaje de turistas internacionales. De la misma manera también se observa que estos días se percibe una mayor afluencia de viajeros de destinos más lejanos, de comunidades como Andalucía, la Comunidad Valenciana o Cataluña, aprovechando así que tienen más días de vacaciones para realizar desplazamientos más largos, explican desde los hoteles. Este dato se contrapone con otros puentes de menos duración o fiestas de menos duración, en los que se recibe a más gente de lugares más cercanos a la capital, como pueden ser ciudadanos de la Comunidad de Madrid o de provincias limítrofes.