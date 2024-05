Noel Martín y Adolfo Bellido, de vuelta

Noel Martín y Adolfo Bellido vuelven a formar pareja. El abulense y el sevillano regresan a la competición cuatro años después y lo hacen con un debut en carretera al más alto nivel, la última y más relevante prueba dentro de la Copa del Mundo, la que se disputa en Maniago.Un clásico dentro del calendario del ciclismo adaptado pero mucho más importante en este curso 2024, dado que se trata de la última cita donde poder sumar puntos de cara a la adjudicación de plazas de cara a los Juegos Paralímpicos de París 2024. No es el objetivo real que persiguen el abulense y el sevillano, que vuelven a la escena deportiva con una idea, «disfrutar».

Era el mes de diciembre de 2020 y saltaba la noticia. A través de una carta muy personal en Facebook Noel Martín daba a conocer que el tándem que formaba entonces con Adolfo Bellido se rompía a las puertas de un 2021 que era clave para ambos, los Juegos Paralímpicos de Tokio. Noel Martín yAdolfo Bellido habían unido sus caminos en octubre de 2017 para conformar uno de los tándems entonces más dominadores en la escena española. A nivel nacional su dominio fue abrumador. Dobles campeones de España tanto en Ruta como Contrarreloj en 2018, 2019 y 2020, sus éxitos sobre el asfalto nacional se trasladaron al escenario internacional. No faltaron las medallas en las diferentes pruebas de la Copa del Mundo pero sobre todo fueron capaces de demostrar su nivel en el Campeonato del Mundo de Ciclismo Adaptado. En 2018 lograban la medalla de bronce en Maniago (Italia) en la prueba en línea y en 2019 se proclamaban subcampeones en Emmen, Holanda, de nuevo en la prueba en ruta. Sin embargo, aquella relación se rompió. Adolfo Bellido siguió su camino con Eloy Teruel como piloto, Noel Martín lo hizo acompañando a ChristianVenge, con el que ganaría la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio, hasta que la RFECiclismo decidió hacer cambios. Tras un 2023 marcado por muchas cosas –Venge acabó con Eloy Teruel y NoelMartín con Joan Sansó– el 2024 se inició de una manera diferente, volviendo a los orígenes.

Tras el grave accidente que NoelMartín sufría en la Vuelta a Cantabria 2023 el contacto entre ambos ciclistas se hizo más evidente. «Se preocupó bastante por mi y me comentó que si me recuperaba podíamos volver a probar». Eran meses complicados para el ciclista de El Arenal, en lo físico por una caída que no sólo le llevó a la UCIsino a una larga recuperación, pero también en lo emocional, planteándose incluso su futuro sobre la bicicleta.

De aquellos contactos volvió a retomarse la relación deportiva. En el mes de febrero acudían a la concentración de la SelecciónEspañola en Anadía. «Fue una primera toma de contacto muy buena» entonces sobre la pista, un terreno que nunca ha sido su especialidad pero que les sirvió para empezar a marcarse otras metas, como esta Copa del Mundo de Maniago. Tarancón, con una nueva concentración de la SelecciónEspañola, sirvió al seleccionador nacional, Félix García Casas, para comprobar que estaban preparados. «Fue cuando decidió traernos» comenta por la prueba de este fin de semana. «Ya nos conocemos, entre nosotros no hay secretos y eso ayuda mucho» valora Noel Martín ante este regreso. Hicieron el Campeonato de España en Pista pero sobre el asfalto es su 'reestreno'.

Un regreso con un primer objetivo, «disfrutar». Tiene claro Noel Martín que «queremos hacerlo lo mejor posible pero lo primero que queremos hacer es disfrutar. Los dos ya hemos ganado medalla juntos, hemos compartido podios y sabemos que en estos momentos el nivel está más alto, será más difícil, lo intentaremos, pero por encima de todo lo que queremos hacer es disfrutar cada día, de cada carrera y hacerlo lo mejor posible».