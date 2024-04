Bembibre, una oportunidad para el Diocesanos

Se han levantado otras veces –«ya lo ha demostrado el equipo»– y se tienen que levantar ahora. A seis partidos para cerrar la temporada y a un punto de la salvación, hay que hacerlo.No vale ni se puede bajar los brazos.La pasada derrota en casa ante el Laguna fue un mazazo para un Colegios Diocesanos que tenía ante los vallisoletanos la obligación de ganar y una inmejorable oportunidad para seguir dependiendo de sí mismos en la pelea por la salvación. No se hizo. Posiblemente se firmó uno de los peores partidos de la temporada –«el gol en el minuto 4 fue un mazazo y marcó el devenir del partido»– y el empate que el Mirandés B consiguió ante el Santa Marta les llevó de nuevo a puestos de descenso. Pero aún con todo lo malo, aún hay algo bueno. «Si me dicen en verano que a estas alturas de temporada puedo estar peleando por la permanencia a un punto de distancia lo hubiera visto dentro de la normalidad para un equipo recién ascendido» se agarra IvánLastras con razón.Porque pese a todo, el Diocesanos sigue vivo en esta pelea.

Y en esta situación, un nuevo rival directo en la pelea por la permanencia.Porque si el calendario del Diocesanos está salpicado en este final de temporada por los partidos ante el Real Ávila, Salamanca UDSo Leonesa B y que pueden convertir a los colegiales en jueces de la liga, de por medio aparecen partidos como el Bembibre o Villaralbo.

«Si somos capaces de sumar una victoria allí les vamos a meter de lleno en la pelea por la permanencia» tiene muy claro IvánLastras, que asume que lo que está lastrando al equipo este año es su duelo ante los equipos de abajo. «Ante los dos últimos clasificados, de los doce puntos en juego sólo hemos sumado uno.Cuando ante los equipos de tu liga sumas tan poco es normal que estés como estamos, pero si me dices a principio de temporada que a falta de seis jornadas vamos a estar a un punto de la salvación no sé si lo hubiera firmado pero lo vería dentro de la normalidad como equipo recién ascendido». Toma la parte positiva Lastras en una semana en la que el equipo «se ha vuelto a levantar» para afrontar el desplazamiento al Jesús Esteban Rodríguez con opciones. Porque es una gran opción.

«Sabemos cuál es el camino». Quiere que los suyos demuestren la solidez que les ha llevado a ser competitivos en otros campos e incluso sumar allí donde quizás costaba esperarlo. «Para salvar la categoría debemos recuperar la solidez defensiva y ofensivamente materializar las que tengamos. Incluso ante el Laguna, haciendo un partido malo, tuvimos ocasiones aunque no cogieron portería».No hay que perdonar porque los demás no perdonan. «Sabemos que en casa el equipo no es fiable o perdemos por la mínima, pero fuera de casa estamos compitiendo muy bien. Tenemos una oportunidad en un 'campazo', que nos puede beneficiar» en el que no podrá contar con Camilo, con una microrrotura, y son duda Josito y Jorge Rodríguez, que acabaron con molestias ante elLaguna.