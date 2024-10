Un entrenador de revista

Es probable que la cara de Alfredo Martín le suene. No solo de Arévalo, porque allí vivió hasta que se marchó a León a estudiar INEF, sino también si es lector de la revista Men's Health España. Y es que este joven abulense se ha convertido en el entrenador del mes de esta publicación masculina y el encargado durante todo octubre de compartir con los lectores de esta revista, tanto en papel como en digital, entrenamientos y consejos para llevar una vida más saludable.

Y es que es Alfredo es uno de los mejores entrenadores personales de nuestro país. De hecho, reconoce, él fue pionero en esto del entrenamiento personal, una modalidad de ejercicio que cuando él estudiaba estaba considerada como algo muy exclusivo y al alcance de muy pocos y que en la actualidad se ha popularizado y cada vez está «más en auge». De hecho, y tras pasar varios años fuera de nuestro país, entrenando en lugares como Brasil o Colombia, Alfredo volvió a España con la idea de llevar el entrenamiento personal a cualquier persona que se quisiera cuidar y no solo a aquellos que lo pudieran pagar. Así fue como hace una década abrió en Madrid, muy cerca del Parque del Retiro, el centro Entrenamiento Perfecto que en la actualidad cuenta con un equipo de seis profesionales y que es un espacio referente en salud y cuidado personal.

«Llevo toda la vida dedicándome a esto», reconoce este joven abulense al hablar de un tipo de entrenamiento que cuando él empezó a formarse estaba visto como algo exclusivo y que ahora se ha extendido de modo que prácticamente ya todo el mundo busca ese asesoramiento que ofrecen profesionales como él y que va más allá de realizar ejercicio físico ya que implica modificación de hábitos de vida, incluida la alimentación.

«Cada vez se habla más de longevidad, calidad de vida y de la importancia de la masa muscular», señala el entrenador del mes de Men's Health, que apunta que la motivación de los españoles que realizan ejercicio físico ha cambiado por completo ya que si hace unos años la razón para entrenar era verse bien físicamente o perder peso a día de hoy el principal motivo para estar en forma es la salud. «La parte estética ha de ser resultado del trabajo bien hecho», reconoce Alfredo a la hora de poner en valor un entrenamiento personal que va más allá de verse bien por fuera y que implica encontrarse bien por dentro también.

Tal es el cambio de mentalidad en este tema, apunta Alfredo, que ya en algunos países como Estados Unidos «los hábitos de vida saludables se tienen en cuenta» en entrevistas de trabajo, a la hora de conceder ascensos laborales e incluso en las primas que los asegurados pagan por sus seguros de salud. «A España esto también llegará», pronostica Alfredo que pone como ejemplo que ya algunos hospitales cuentan con una planta de entrenamiento.

Sobre los motivos que han llevado a esta publicación especializada en salud masculina a elegirle como entrenador del mes apunta Alfredo que mucho tiene que ver el trabajo que se realiza en el centro de entrenamiento que él dirige, donde todos los entrenadores además de la licenciatura o grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte también son especialistas titulados en otras disciplinas como el alto rendimiento o la fisioterapia. Además, explica, en Entrenamiento Perfecto el proceso es personalizado con todos los clientes. «Nos preocupamos de su vida personal», reconoce Alfredo que apunta que en la mayoría de las ocasiones «la gente fracasa a la hora de entrenar porque su actividad deportiva no está adaptada a su estilo de vida». Y es que, señala este experto, por mucho que uno quiera realizar ejercicio un número de días u horas a la semana a veces ese objetivo choca con la realidad de nuestro día a día que en no pocas ocasiones conlleva jornadas laborales extenuantes o cuidados de hijos. Por eso, reconoce el CEOde Entrenamiento Perfecto, «lo importante es que lo que se haga esté bien planificado y organizado» ya que cuando percibimos que hacer ejercicio es un sacrificio es fácil tirar la toalla pronto.

Aunque este abulense, cuya empresa también ofrece servicios on line, recomienda entrenar «entre dos y cinco horas a la semana» también reconoce que para aquellos que no dispongan de tanto tiempo «con quince minutos al día bien planificados también vale» y que «de hacer eso a no hacer nada el cambio es muy significativo». Y es que la premisa de este abulense es que «todos, con independencia de nuestra edad, tenemos que hacer ejercicio físico» no tanto pensando en el ahora y los efecto inmediatos sino en el cómo queremos llegar al futuro. «Mejorar nuestra calidad de vida es la principal motivación», asegura el entrenador de octubre de Men's Health España.