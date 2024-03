Un cáterin cinco estrellas y cien por cien abulense

Es posible que en un pueblo de apenas 90 habitantes surja una potente empresa de cáterin, reconocida a nivel nacional y con una actividad imparable desde hace casi doce años? Sí, es posible. Lo demuestran cada día los hermanos Del Cura SantoDomingo, responsables de 'Orígenes', ubicada en Muñomer del Peco y elegida por segundo año por el portal bodas.net como una de las empresas preferidas por los novios a la hora de organizar su gran día.

Al frente del mismo se sitúa Isabel, la responsable de la repostería de una empresa de cáterin cuyo nombre, 'Orígenes', es la primera declaración de intenciones de sus responsables. Porque su cocina, de calidad y con productos de primera, vuelve a los orígenes, a casa, a la cocina de su madre (también Isabel) que aún hoy es «la jefa».

«Mis hermanos tenían una empresa de construcción, pero con la crisis del ladrillo se vino abajo», comienza Isabel (hija) a recordar los comienzos de 'Orígenes'. «Mi madre era cocinera, y a nosotros nos picó el gusanillo», prosigue hablando.

Así que ella, siempre de la mano de sus hermanos Macario, Rafael y Daniel, se lio la manta a la cabeza y comenzaron de una manera sencilla: haciendo paellas con las sartenes de su madre.

Y la cosa fue creciendo. «Poco a poco», continúa hablando la repostera, que tiene claro que en aquellos comienzos «el boca a boca» de los vecinos fue clave para irse dando a conocer. «Empezamos a expandirnos primero por los pueblos de alrededor», sonríe al recordar esos 'orígenes'.

Y de ahí pasaron casi sin darse cuenta a servir sus platos en bodas y otro tipo de eventos en Madrid,Segovia,Valladolid, Salamanca y Ávila, por supuesto. 'Orígenes' era ya una realidad.

«Ahora mismo tenemos la agenda ocupada por completo entre mayo y octubre», aporta este dato Isabel para dar a entender el volumen de trabajo que manejan, y que les ha convertido en todo un referente en el mundo de la restauración de eventos.

Cuando le preguntamos por sus especialidades, Isabel lo tiene claro. «Nosotros somos cocina de origen», vuelve de nuevo a las raíces familiares y abulenses. «Pero también apostamos por la vanguardia», no olvida las innovaciones que poco a poco van entrando en su carta, sabedora de que en muchas ocasiones «se come por los ojos», por lo que además del producto hay que cuidar la presentación. Todo ello, eso sí, nos dice, «con productos de la zona y elaborados in situ, para que conserven toda su frescura».

Sabe Isabel que sus carnes triunfan siempre entre los comensales. Solomillo de ternera a la placha, entrecots... «Y la gente agradece que lo hagamos todo en el acto, que la carne esté caliente», apunta la repostera, artífice de los postres, también artesanos, que degustan novios, niños de comunión y padrinos de bautizo. «Lo que más nos piden los novios es la tarta red velvet», pone como ejemplo de uno de los grandes éxitos de una carta en la que también triunfan el 'arroz Felisa', receta tradicional de su abuela a partir de arroz, patatas y bacalao; y una ensalada de tres quesos (entre ellos, el Elvira García, de El Barraco) con helado casero. «Todo lo que podemos hacer nosotros, lo hacemos. Y todo lo que pueda ser de Ávila, lo es.Como los vinos, que también los llevamos de Cebreros», presume la responsable de un cáterin al que sus clientes han concedido las cinco estrellas del portal bodas.net.

Ahora comienza la 'temporada alta' de su trabajo. «Lo que más hacemos son bodas, aunque en mayo tenemos muchísimas comuniones», asegura Isabel, que si de algo se muestra orgullosa es de poder decir que sus clientes son también sus amigos. «Nosotros estamos con ellos desde el principio. Vamos al sitio de la celebración, acuden a Muñomer a la prueba del menú... No somos un cáterin al uso. Nos ocupamos de todo. Y eso», recalca, «da mucha tranquilidad a los novios, que no tienen que ocuparse de nada: ni de las cartas, ni del sitting plan'...».

Preguntamos a Isabel si encuentra algún inconveniente al hecho de haber emprendido enMuñomer. «Ninguno», responde tajante. «Además, nosotros, en realidad, 'movemos' nuestro restaurante cada semana.Aquí tenemos los almacenes y la sede», comparte con los lectores de Ávila.

En cambio, sí que encuentra muchas ventajas. La primera de todas, es muy clara: «aquí estamos en casa», se despide de nosotros Isabel.