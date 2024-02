Cuatro edificios en "mal estado" en Las Vacas, uno el caído

Los informes de los técnicos del Ayuntamiento de Ávila sobre el mal estado en que encuentran algunos edificios del barrio de Las Vacas se centran en cuatro inmuebles, uno de ellos precisamente el que se derrumbó en la madrugada del pasado domingo, en la calle Deán Castor Robledo. Así lo confirmó este martes el teniente de alcalde de Urbanismo, Juan Carlos Corbacho, en declaraciones a Diario de Ávila, y aseguró que esos informes están firmados, por parte de los técnicos municipales, los días 16 y 18 de febrero, es decir, apenas una semana antes de que se derrumbase el inmueble de la calle Deán Castor Robledo en la madrugada del pasado domingo.

Estos informes fueron encargados el pasado mes de septiembre, coincidiendo con el derrumbe de otro inmueble en esa barriada de Las Vacas, el edificio del antiguo Bar Monet, y Corbacho recalcó que la demora en su entrega se debe a que «los técnicos municipales tienen mucho trabajo», y añadió que no se los ha podido entregar a los grupos de la oposición porque «algo que no tengo no lo puedo entregar». Estas declaraciones se producían después de que por la mañana el Grupo Municipal del Partido Popular denunciase que el equipo de gobierno de Por Ávila no les había entregado esos informes, incluso su portavoz, Jorge Pato, reconocía que desconocía si estaban elaborados o no.

En estos informes, según insistió Corbacho, se aborda la situación de cuatro inmuebles, entre ellos el que sufrió el derrumbe el pasado domingo, ubicado en el número 24 de la calle Deán Castor Robledo. Los otros tres edificios que se recogen en esos documentos se ubican en la calle Jesús del Gran Poder, enfrente de PubliÁvila; otro se encuentra en lateral de la iglesia de Las Vacas y el tercero se ubica en la Travesía de San Cristóbal. Sobre este último, Corbacho afirma que «me consta que ya han estado los propietarios, antes de que se cayera este edificio, hablando con los técnicos municipales para arreglarlo, porque quien realmente tiene la obligación de mantener los edificios son los propietarios, no el Ayuntamiento, por ley, en virtud del artículo 8 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León».

En esos informes, según explicó Corbacho, se destaca la necesidad de «dictar órdenes de ejecución, porque esos inmuebles están en mal estado, no en ruina inminente». Así, el procedimiento que se debe seguir, explicó el teniente de alcalde es el siguiente: «Si no son ruinas inminentes se debe requerir a los propietarios para que cumplan con su obligación legal, que es lo que se está haciendo una vez que se han emitido los informes, y ya se están preparando las órdenes de ejecución». En el caso de que no se atiendan esas órdenes de ejecución «en tiempo y forma», Corbacho puntualizó que «el Ayuntamiento, conforme a ley, pondrá multas coercitivas a los propietarios».

De esta forma, los propietarios ahora «deben adoptar todas las medidas necesarias para que esos edificios en concreto no presenten un riesgo para la vía pública, incluso para los edificios colindantes, y ellos deben decidir qué hacen», recalcó Corbacho. Eso pasa por «rehabilitar, empezar un expediente de declaración de ruina, simplemente consolidar, dejar solo la fachada saneada y que no tenga riesgos, incluso demolerlos, pero esas son opciones que tienen que valorar los propietarios, que al final son los dueños del edificio, no el Ayuntamiento», insistió.

En el caso concreto del edificio que se ha derrumbado, Corbacho señaló que «el Ayuntamiento ha actuado directamente en él porque aquí sí que estamos hablando de una ruina inminente, porque se ha caído, a pesar de que había sido apuntalado por el Ayuntamiento en su día, y en el momento en que hay un colapso entramos en ruina inminente y el Ayuntamiento puede actuar directamente, que es lo que se ha hecho hoy».

Corbacho insistió en que «los costes que está teniendo el Ayuntamiento por la demolición del edificio los va a repercutir en la propiedad del edificio, porque es una obligación del propietario su conservación». En principio no se contempla abrir un expediente sancionador al propietario por el derrumbe que ha sufrido ese inmueble, y lo único que se hará será «repercutir todos los gastos», aclaró.

En principio, según apuntó el teniente de alcalde de Urbanismo, la demolición estaba previsto que concluyese en la tarde de este martes. «Tienen unas paredes medianeras y ahí hay que actuar con mucho cuidado, incluso alguna parte de la demolición se ha realizado a mano. Pero lo más peligroso para el viario público ya se había demolido esta mañana», concluyó Corbacho.