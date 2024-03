Enrique Báscones pronunciará el Sermón de las Siete Palabras

El Viernes Santo es para los cristianos una jornada de recogimiento, reflexión y rezo. Todo ello lo encuentran en actos como el tradicional Sermón de las Siete Palabras, que tendrá lugar a partir de las 12,00 horas en la céntrica iglesia de San Juan Bautista.

El predicador será el misionero Enrique Báscones. Él será el encargado de recordar las siete últimas frases pronunciadas por Jesús antes de su muerte: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen»; «¡Mujer, ahí tienes a tu hijo! ¡Ahí tienes a tu madre!»; «¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has desamparado?»; «Tengo sed»; «Todo está cumplido»; y «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu».

Con cada una de ellas, el franciscano hará una reflexión sobre su significado en la vida del cristiano.

Las palabras del sacerdote estarán acompañadas por las voces de los miembros de la Camerata Abulense.

traslado del Cristo. Por cierto que antes del sermón, habrá tenido lugar el traslado delSantísimo Cristo de las Batallas, en un acto que tradicionalmente organiza la Junta de Cofradías de Semana Santa de Ávila.

El traslado comenzará a las 11,00 horas en la Catedral de ElSalvador.Desde allí, y saliendo por la Puerta de los Apóstoles, el paso saldrá a la plaza de la Catedral en dirección a la calle de la Cruz Vieja, la plaza de Adolfo Suárez, la calle Don Gerónimo, la plaza de José Tomé y la del Teniente Arévalo, la calle Cardenal Pla y Deniel y la plaza. de Pedro Dávila, desde donde la comitiva encaminará sus pasos hacia la calle Caballeros, y la de Martín Carramolino, desde donde llegará ya a Iglesia de San Juan Bautista.

Al concluir el Sermón de las Siete Palabras, la imagen regresará a la Catedral deshaciendo prácticamente el camino recorrido a primera hora.