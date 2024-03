Dolorosa derrota para el Diocesanos ante el colista

Ponferradina B.

Palop, Aitor Brito, Diaby, Álex Velasco, Asier Blanco, Steven Sibille, Paulo Jorge, Aitor García, Yannis, Ribe y Álex Costa.

Diocesanos.

Mario Velayos, Josito,Mayorga (Ibra, 59´), Garri,Ángel Encinar, Pablo Negro (Fer, 73´).Sergio Nogal, Jean (Guille, 9´), César (Miguel, 73´), Fala y Nacho

Árbitro.

Nuez Santana.

Mostró tarjetas amarillas a los colegiales César y Ángel Encinar.

Goles.

1-0 (86') Álex Costa.

Incidencias.

Encuentro correspondiente a la jornada 23 del Grupo VIII de Tercera RFEFdsputado en el Compostilla Vicente del Bosque.

El Colegios Diocesanos encajó una inesperada derrota por 1-0 en su visita al campo del colista, la Ponferradina B, que logra su primera victoria en la liga con un gol que llegó en el tramo final del encuentro. Cabe recordar que este encuentro, correspondiente a la vigesimotercera jornada de liga del grupo 8 de la Tercera Federación, se aplazó en la jornada del sábado por las inclemencias del tiempo, originadas por las intensas lluvias caídas en la capital del Bierzo, lo que provocó que el terreno de juego del campo municipal de Compostilla Vicente del Bosque se hubiera inundado, obligando a suspenderse el choque. Sin embargo, las condiciones climáticas mejoraron al día siguiente y ambos equipos decidieron jugar el partido en la jornada de domingo.

Este duelo enfrentó a dos equipos que sabían que se jugaban tres puntos decisivos en la lucha por la permanencia. Los colegiales tenían claro que tenían una oportunidad de oro de poder descolgar a un rival directo en la pelea por la salvación, que estaba hundido en la última plaza de la clasificación y que todavía no había saboreado las mieles del triunfo en la liga.

Los abulenses llegaron al inicio de esta jornada situado en la antepenúltima plaza de la clasificación y con la intención de lograr un triunfo que les pudiera sacar de los puestos de descenso. El conjunto entrenado por Iván Lastras quería romper su dinámica negativa de resultados después de encadenar cuatro partidos consecutivos sin poder ganar. La pasada jornada no pasaron del empate (1-1) en el estadio municipal Sancti Spíritu ante el Palencia Cristo Atlético. De todas formas, el Colegios Diocesanos era conocedor del partido trampa que tenía ante los bercianos que en la primera vuelta consiguieron arrancar un empate (1-1) en tierras abulenses.

La primera parte estuvo marcada por demasiado centrocampismo, con dos equipos más preocupados por no encajar un gol que de buscar la portería contraria. Las defensas se impusieron con claridad a las delanteras, teniendo a los porteros de ambos equipos como meros espectadores.

El encuentro estuvo muy igualado, pero ninguno de los dos conjuntos tuvo claridad de ideas en el ataque. Las ocasiones de gol brillaron por su ausencia en esta primera mitad, en la que hubo que lamentar la lesión del jugador visitante, Jean, que se tuvo que retirar del terreno de juego lesionado, entrando en su lugar GuilleVelayos. Ambos equipos, conscientes de lo mucho que se jugaban en la pelea por la zona baja de la clasificación, tomaron muchas precauciones defensivas y no quisieron arriesgar en tareas ofensivas. Con un pobre espectáculo futbolístico se llegó al descanso con empate sin goles.

Tras la reanudación, el juego no varió lo más mínimo, mucho juego desarrollado en el centro del campo, sin un claro dominador y con pocas opciones de llegada con peligro a ninguna de las dos áreas. El conjunto visitante se vio sorprendido en el tramo final del partido con el gol anotado por la Ponferradina B a los 86 minutos por medio de Álex Costa. Los de Iván Lastras no se lo podían creer, ya que veía cómo su rival, que todavía no conocía el triunfo en la liga, se ponía por delante en el marcador con un margen corto de tiempo para poder reaccionar. Los abulenses intentaron a la desesperada igualar la contienda, pero no pudo superar a su rival, que estreno su casillero de victorias en la liga.