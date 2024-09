Vitolo, Ayoub y Deiby... Desde la Arandina al Real Ávila

De tres en tres. Si fueron Sisse, Pedro Luz y Cassio los que abrieron la ronda de presentaciones del Real Ávila, este martes era el turno a Vitolo,Ayoub y Deiby, tres refuerzos llegados este verano desde la Arandina, cuyo descenso de categoría abrió la puerta de salida en ElMontecillo. No desaprovechó el Real Ávila la oportunidad para echarle el anzuelo a Víctor Manuel Bravo 'Vitolo', «un jugador seguido por el club» desde hacía tiempo, confirmaba Joan Farías. Porque la calidad del mediocentro hispano-venezolano es bien conocida por todos. Jugador de buen físico y salida de balón, titular ante el Fabril en la medular, «cuando me hablaron de venir aquí» no lo dudó. Como tampoco lo hizo otro de sus compañeros en la Arandina, Ayoub. Atacante, «ya sea de extremo, nueve o segundo punta», el madrileño llega al club dispuesto a jugar en el perfil donde le sitúe Miguel de la Fuente. «Puedo jugar en varias posiciones». El tercer y último refuerzo desde la Arandina era el colombano Deiby. «Necesitábamos un central polivalente capaz de caer al lateral» señalaba JoanFarías. El zurdo de Medellín era su jugador. Duro, corpulento, de buen juego aéreo y buena salida al corte, aportará además experiencia. «Sé de lo que va la categoría». /D.González