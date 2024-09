Ávila y Upperlips triunfan en el 'Vivestival!'

Ávila triunfó en el concurso de regional de músicos emergentes de Vive! Radio en el que los abulenses Upperlips se alzaron con la primera edición del 'Vivestival!'. Esto supone que la banda de funk tocará en las ediciones de 2025 del Festival de las Artes de Castilla y León (FACYL) y de Ebrovisión, lo que se une a un premio en metálico de 1.000 euros.

Upperlips es una formación fundada en 2017 en la que la muestra de diversión y la espontaneidad se presenta con música funk, estilo musical que conjuga con influencias de jazz y soul.

Ya como ganadores del premio, y en declaraciones recogidas por La 8 Ávila, Sergio Grande aseguró que «fue una pasada» porque son un grupo «que hemos trabajado mucho» pero no habían tenido este tipo de reconocimientos. Tras pasar una «temporada un poco difícil como grupo» con temas como cambios en la formación, el premio supone ver que están vivos y que siguen adelante. «Tenemos que darle caña», asegura.

Habló de lo «bien» que les viene el dinero que lleva aparejado el premio porque supone «poder hacer conciertos con independencia, sin tener que preocuparnos de dinero», evitando pérdidas por ir a tocar. Y luego las actuaciones con las que están «flipando» y que les parecen «un sueño».

Señala que ellos tienen un concepto de hacer «una música que nos satisfaga a nosotros como músicos» pero también «que fuese agradable para el público, que no fuese enfrentarte a un disco de estos de jazz de los años 70 con solos de cinco minutos…» sino un grupo que «pudiese gustar a una de sus tías» pero que «si lo escucha mi profe de bajo viese cosas».

«Como grupo, el punto fuerte que tenemos es música pura y dura», señaló.

Miguel Lizana habló de que no se esperaban el premio porque «el nivel estaba bastante alto por parte de todos y cada uno de los grupos». Pero recibieron la noticia y fue «un momento muy eufórico».

En cuanto a lo que les pudo distinguir de otros grupos, se refiere a que tienen propuestas de canciones que combinan mucho jazz y funk, algo que no se ve habitualmente. Es decir, canciones de combinan géneros que no están tan vistos a día de hoy como esos jazz y funk que «en general en España no es una cosa que se vea muy a gran escala, es algo que hacen grupos muy pequeños y no hay mucha gente que lo explote como tal». Ellos, afirma, «lo cuidan mucho».

Edu Durá habló de los «nervios» que pasaron pero con una experiencia «muy gratificante» más allá del resultado. Recordó el tiempo previo a la actuación, cuando se reúnen, él da muchas vueltas y se dan muchos «ánimos, un poco de empuje antes de tocar». «En cuanto me pongo la guitarra es tirar para adelante», explica, porque han «tocado muchas veces juntos» y lo tienen «muy rodado» pero, teniendo en cuenta el festival que era, sí que había «ese plus de nerviosismo». Ahora, tras su victoria, sienten un empuje para seguir trabajando y hablan de festivales y conciertos que tienen a la vista y pensando «en temas nuevos e intentando grabar material nuevo cuanto antes e ir subiendo poco a poco».