Vox anuncia iniciativas para "interconectar" Ávila y Madrid

El diputado nacional y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega-Smith, anunció este lunes su formación presentará iniciativas tanto en el Congreso de los Diputados como a nivel local y provincial para "luchar por la interconexión entre la capital de España y Ávila a través de unas comunicaciones rápìdas", de manera que el problema de vivienda vacía existente en la ciudad amurallada "se convierta en una gran ventaja".

Ortega-Smith que visitó la capital abulense acompañado por los portavoces de Vox en el Ayuntamiento de esta ciudad, José Manuel Lorenzo Serapio, y la Diputación de Ávila, Fernando Toribio, explicó que "en Madrid tenemos un exceso de vivienda que no se puede absorber porque tiene un precio muy elevado por metro cuadrado. Tenemos miles de jóvenes y de familias que no se pueden asentar en Madrid o que están teniendo que trabajar en Madrid en unas condiciones en las que la inmensa mayoría de sus recursos se van a pagar la vivienda, mientras que hay a muy poca distancia una ciudad como Ávila, Patrimonio de la Humanidad, donde hay potencial para venir a vivir y a trabajar".

"Se imaginan por un momento que en vez de tardar una hora y 45 minutos en tren desde Madrid pudiéramos tardar 30 minutos con una lanzadera tipo alta velocidad o que en vez de haber construido el tercer túnel de Guadarrama se hubiera conectado directamente por autovía, con Ávila como vertebradora de norte y sur", se preguntó el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, quien añadió que "habríamos conseguido que muchas miles de personas que viven en Madrid en condiciones de calidad muy difíciles, en Ávila lograran un mayor nivel de vida".

Javier Ortega-Smith subrayó que "la capital de España en estos momentos es un motor en generación de trabajo y lo va a ser cada vez más, pero tiene problemas muy graves de carestía de vivienda y exceso de precios, y si hay una cooperación real y logramos comunicar de manera ágil y real la ciudad de Ávila, esto cambiaría de arriba a abajo, porque dejaría de estar aislada y lograríamos que este patrimonio se convirtiera también en una oportunidad para jóvenes, familias, empresarios y autónomos, y eso es por lo que vamos a luchar".

Desde Vox quieren que, como indicó Ortega-Smith, "de una vez por todas entiendan todos los partidos políticos, especialmente los que han tenido durante décadas responsabilidades de Gobierno, el Partido Popular y el PSOE, que España no se puede construir a pedazos, que no se puede hacer mirándose al ombligo cada comunidad autónoma. Así lograremos volver a ser una nación de todos y cada uno de los españoles, en la que no haya ciudadanos de primera, segunda y tercera". "Hay que mirar a las ciudades, provincias y regiones que han sido históricamente leales a España, que no sea la España en la que se premia a los desleales y se olvida de los leales", señaló.