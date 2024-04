La oposición refuerza la ocupación en el inicio estival

El 92% de los alojamientos de la capital abulense con los que trabaja una de las plataformas de contratación más populares del país ya no están disponibles para el viernes 21 de junio. Es uno de los días de un fin de semana a priori propicio para el turismo dentro de la temporada media-alta en Ávila, por ser inicio de verano y encontrarse en plena campaña de eventos, pero a mayores es la víspera de la oposición de Secundaria que está convocada en Ávila para el sábado 22 de junio. A esta cita, de las especialidades de Filosofía, Biología y Geología, Orientación Educativa, Sistemas Electrónicos y Equipos Electrónicos, están llamados a participar más de tres mil aspirantes del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, muchos de los cuales, seguro que la mayoría, tendrán que buscar alojamiento en la ciudad, al menos los que no puedan o no quieran desplazarse a Ávila en el mismo día.

Esta oposición, como sucede en otros acontecimientos de características similares como las juras de policías, reforzará la ocupación hotelera de la ciudad ese fin de semana, el primero del verano. Aunque en algunos establecimientos hoteleros explican que ya tenían un buen número de plazas de habitación reservadas desde hace semanas y meses, y de hechos algunos ya cuelgan el cartel de 'completo' para ese fin de semana, en otros reconocen una mayor demanda de lo habitual para un viernes de junio teniendo en cuenta el tiempo que queda hasta la fecha, más de dos meses. En un hotel pequeño ubicado en el casco histórico, además, señalan que la demanda se concentra en el viernes y no en el sábado (lo más normal si vienes a pasar el fin de semana), de ahí que vinculen esta situación directamente a la oposición.

